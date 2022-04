Gorjeni sancționați la intrarea în țară. „Am salariul minim, iar amenda e de 3.000 de lei”

Amenzile primite de români pe motiv că nu au completat la timp sau deloc formularul digital de intrare în țară vor fi anulate, arată un proiect de lege adoptat zilele trecute de Senat. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. Sute de gorjeni au fost amendați de către DSP Gorj, cu 3.000 de lei, pentru necompletarea acestor documente, iar unii dintre ei s-au adresat deja instanțelor de judecată.

Începând cu 15 decembrie 2021, având în vedere condițiile de atunci generate de pandemia de coronavirus, persoanele care au intrat în România au avut obligația de a completa formularul digital de intrare în țară – PLF. Cei care nu au completat formularul, fie pentru că nu au știut de existența lui, fie pentru că nu au ştiut cum să acceseze platforma dedicată, s-au trezit cu amenzi de 2.000 sau chiar 3.000 de lei.

În acest context, senatorii au aprobat un proiect de lege care prevede că „se anulează amenzile contravenţionale aplicate în baza art. 4 alin. (1) din OUG 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Totodată, amenzile care au fost achitate parţial sau în totalitate se restituie oamenilor, la cererea acestora, în termen de 40 zile, iar amenzile neachitate până în prezent se anulează.

Pentru a fi aprobat, proiectul va trebui să treacă și de Camera Deputaților.

„Amenzi uriașe”

Gorjenii amendați la vamă s-au adresat instanțelor de judecată pentru anularea sancțiunilor de mii de lei. Este și cazul unei femei din Motru care a venit din Anglia, după sărbători, pentru a-și reînnoi actele de identitate. Gorjeanca a recunoscut că nu știa despre obligativitatea completării acestui document.

„În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în data de 07.01.2022, a venit din Anglia în România, cu avionul din Luton, în aeroportul din Craiova. La vamă, ofiţerul de la ghişeu i-a spus că nu îi poate găsi formularul în sistem. Motivul venirii în ţară a fost strict pentru reînnoirea buletinului şi pentru paşaportul declarat pierdut în Anglia”, se arată în plângerea de la instanță.

Și un alt gorjean, din comuna Cătunele, a cerut să-i fie anulată amenda de 3.000 de lei. „La data de 29.12.2021 a intrat în țară prin punctul de trecere al frontierei Nădlac II, din Austria, după 28 de zile de muncă ca șofer, transportul șoferilor fiind realizat de o firmă din Vâlcea. Reclamantul este angajat cu un salariu minim pe economie – 2.300 lei brut şi nu poate plăti amenda de 3.000 lei deoarece, după impozitare, mai rămâne cu 1.400 lei, bani insuficienţi pentru o asemenea amendă uriaşă, plus că are în întreţinere doi copii minori şi soţia”, s-a plâns bărbatul.

Situație similară pentru un bărbat din Motru care în data de 28/29.12.2021 a trecut frontiera României, întorcându-se de la muncă din străinătate, după o lungă perioadă de timp, pentru a petrece sărbătorile împreună cu familia. „La intrarea în ţară am prezentat adeverința de vaccinare solicitată de organele abilitate din cadrul DSP de la punctul de trecere al frontierei, neaducându-mi-se la cunoştinţă că aș avea alte obligaţii suplimentare, respectiv să completez formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore. Nu a fost rea intenţie, însă nu am avut cunoştinţă despre completarea acestui formular, iar sancţiunea contravenţională aplicată este foarte mare, imposibil de achitat”, se arată într-o nouă cerere depusă în instanță.

Iar exemplele ar putea continua. Oamenii speră acum ca legea să fie adoptată cât mai rapid și să scape de plata acestor amenzi.

România a ieșit din starea de alertă pe 9 martie, ceea ce înseamnă că formularul digital nu mai este necesar la intrarea în țară.

I.I.