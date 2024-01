Gorjeanul Şomăcescu, la naționala mare

Federația Română de Baschet a anunțat lotul lărgit al României pentru duelul cu Luxemburg. Noul selecționer Mihai Silvășan are în vedere și un tânăr jucător gorjean. Este vorba despre Tudor Şomăcescu (18 ani). Format la Târgu Jiu și transferat la U-BT Cluj-Napoca, la 16 ani, Șomăcescu a trecut oceanul pentru a evolua în SUA, acolo unde a s-a alăturat liceului Sierra Canyon din Log Angeles. A făcut apoi parte din Overtime Elite, iar în acest sezon s-a transferat la Rapid București. ,,În ciuda vârstei, Tudor e un băiat foarte matur. Primește încredere din partea noastră în totalitate și, în cea mai mare parte a timpului, o răsplătește. Are, evident, și momente de cădere, explicabile clar pentru vârsta lui, dar are o etică foarte bună a muncii, e foarte atent și se pregătește foarte bine. Încetul cu încetul, cred că o să-i crească valoarea exponențial, pentru că are un potențial mare”, a declarat, recent, antrenorul său de la Rapid, Tudor Costescu. În luna februarie, naționala masculină de seniori a României se va duela cu Luxemburg, în precalificările europene ale Campionatului Mondial de Baschet din 2027. 16 jucători fac parte din lotul lărgit al României:

Lucas Tohătan (CSO Voluntari)

Patrick Richard (U-BT Cluj-Napoca)

Tudor Șomăcescu (Rapid București)

Codruț Dinu (CSM Petrolul Ploiești)

Tudor Fometescu (FC Argeș Basketball)

Mihai Măciucă (U-BT Cluj-Napoca)

Nandor Kuti (CSU Sibiu)

Dragoș Diculescu (Hamar, Islanda)

Amedeo Casale (SCM U Craiova)

Bogdan Nicolescu (CSM Oradea)

Tudor Gîrbea (CS Rapid București)

Ștefan Grasu (Dinamo București)

Bogdan Popa (CSM Petrolul Ploiești)

Emanuel Cățe (U-BT Cluj-Napoca)

Rareș Uță (CSU Sibiu)

Alexandru Olah (CSO Voluntari)

Mihai Silvășan va fi ajutat de secunzii Mihai Popa (CSM Petrolul Ploiești) și de Răzvan Munteanu (Tornados Franken, Germania). Din staff vor mai face parte Adrian Bălan (preparator fizic), Csaba Mott (maseur) și Adrian Resteman (kinetoterapeut), toți de la U-BT Cluj-Napoca.

Reunirea lotului va avea loc în 18 februarie, iar duelul cu Luxemburg se va juca în 22 februarie.

Cătălin Pasăre