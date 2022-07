Gorjeanul Horaţiu Mălăele, aniversat de TVR

TVR îi dedică actorului gorjean Horaţiu Mălăele mai multe programe în acest weekend, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Telespectatorii îl pot vedea, la TVR 2 şi TVR 3, pe Mălăele actorul şi regizorul în câteva dintre cele mai apreciate producţii ale sale: un film în premieră TV – „Luca”, filmele consacrate „Nunta mută”, „Funeralii fericite” şi „Primăvara bobocilor”, precum şi în spectacolele de teatru „Mincinosul” şi „Poveste studenţească”.

Horatiu Mălăele s-a născut pe 31 iulie la Târgu-Jiu şi nu pe 1 august, aşa cum este înregistrat în certificatul de naştere. „M-am născut, într-adevăr, pe 31 iulie, după cum mi-a spus mama, undeva pe la orele 10 seara. Dar cum se făceau actele atunci, am fost trecut pe data de întâi”, a spus actorul în interviul pentru „Noaptea albă a filmului românesc”, care va fi difuzat la TVR 3.

„Pentru că numele meu adevărat este Mălăele Valentin Horaţiu şi am aflat acum, târziu, că Sfântul Valentin ortodox este pe 30 iulie, am, aşadar, o sărbătoare şi pe 30 iulie. M-am născut pe 31 şi sunt trecut pe 1. Sunt trei sărbători succesive care uneori dau mari dureri de cap”, mai spune Horaţiu Mălăele.

Horaţiu Mălăele este actor, regizor de film şi de teatru, desenator şi scriitor. A învățat la Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu și a avut prima expoziție personală de desene la casa de cultură din oraș, în clasa a XII-a.

I.I.