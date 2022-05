Gorjeanul David Constantinescu, observator la Campionatul European de Minifotbal

David Constantinescu (35 de ani) va fi unul dintre reprezentanţii României la Campionatul European de Minifotbal, competiţie programată în Slovacia luna viitoare. David, care este şi ofiţer de presă al FRM, va activa la turneul final într-o postură inedită, aceea de observator. Întrecerea este programată între 4 și 11 iunie 2022. Constantinescu a declarat că este mândru de fiecare dată când poate reprezenta România la competiţiile internaţionale, iar noul rol vine ca o încununare a muncii sale în slujba minifotbalului. Cezar Georgian Ionescu și Nicolae Chiș-Ciure sunt cei doi arbitrii români care vor merge la Kosice, iar alături de ei va fi prezent şi Attila Takacs, secretarul general al FRM, director de turneu la această ediție de EMF EURO. ,,Este un lucru destul de important pentru mine, eu având o colaborare de lungă durată cu Federaţia de Minifotbal din România, care acum a devenit chiar Federaţia Română de Minifotbal, sub tutela Ministerului Sportului. Am mai mers şi în trecut, am fost la diferite campionate europene şi mondiale din postura de ofiţer de presă al lotului naţional, dar iată că acum mi s-a oferit şi această şansă, de a fi observator de jocuri alături de câţiva colegi din Anglia, Cehia şi Italia. Este o postură care mă onorează, pentru că este cel mai înalt nivel la care poţi ajunge. Sunt multe lucruri de învăţat de acolo şi o experienţă care va fi foarte interesantă şi care mă va ajuta pe viitor în gestionarea competiţiilor naţionale”, a declarat David. Alături de delegaţia României, gorjeanul nostru speră să facă o impresie bună. Multiplă campioană europeană, naţionala de minifotbal îşi propune un nou titlu continental. ,,România are şase titluri europene la activ, obţinute la minifotbal, dar ultimul a fost în 2015. A trecut ceva timp de atunci şi au apărut şi alte echipe de minifotbal puternice la nivel european. Ultima oară, am fost la un astfel de campionat în urmă cu 4 ani, în Ucraina. A venit pandemia şi competiţiile s-au întrerupt. Acolo s-a ocupat locul 2. Oarecum, ştacheta a fost menţinută sus, dar cu siguranţă că în acest an se doreşte recâştigarea titlului european. Nu va fi uşor. Sunt foarte multe necunoscute după această perioadă de pauză, dar, cu siguranţă, că România, alături de Cehia, Ungaria sau Slovacia, vor constitui echipe care pot câştiga titlul european. Noi sperăm ca România să reuşeacă, pentru că avem un lot puternic, format din jucători de la cele mai bune echipe din ţară”, a mai spus Constantinescu. David este organizator de competiţii la Complexul Dolce Vita din 2017.

Cătălin Pasăre