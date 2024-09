Gorj: Buget de aproape 7 milioane de lei pentru programul fructe, lapte și corn pentru elevi

A fost aprobat bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2024-2025! Astfel, pentru anul școlar care va începe de săptămâna viitoare, pentru județul Gorj a fost alocat un buget de peste 6,9 milioane de lei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că pentru anul școlar 2024-2025, a fost aprobată suma de 760.241.000 lei ca buget pentru implementarea Programului pentru Școli al României și se utilizează după cum urmează: 96.176.000 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 370.676.000 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.163.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 217.063.000 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie.

28.251 este numărul de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial din județul Gorj care vor beneficia de aceste produse în anul școlar 2024-2025.

Pentru derularea Programului de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și măsuri educative aferente acestor produse, județului Gorj i-a fost alocat un buget total de 6.912.000 lei, din care 1.424.000 lei pentru distribuirea de fructe și legume proaspete în școli, iar 5.488.000 lei pentru distribuirea de produse lactate și de panificație.

La nivel național în anul școlar 2024-2025 vor beneficia prin Program de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și măsuri educative aferente acestor produse, un număr de 1.908.231 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special.

Cum se fac plățile

,,Solicitanţii sprijinului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi derularea măsurilor educative aferente (consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti) transmit la Centrele APIA, prin intermediul sistemului informatic al Agenției, cereri de plată, la sfârşitul fiecărui an şcolar, în termen de trei luni de la sfârşitul perioadei pe care o vizează.

În colaborare cu Ministerul Educaţiei, solicitantul de ajutor financiar din FEGA are obligaţia de a verifica activitatea instituţiilor de învăţământ beneficiare privind înregistrarea în sistemul informatic a numărului de preşcolari şi elevi prezenţi la cursuri, precum şi a numărului de porţii consumate pe parcursul unei zile de şcoală şi a perioadei cererii de plată, conform catalogului şcolar. În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanţi depăşeşte plafonul anual din FEGA pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate, valoarea ajutorului financiar aferent fiecărei cereri de plată eligibile se stabileşte proporţional cu încadrarea în plafonul anual respectiv. Plata ajutorului financiar din FEGA se face de APIA în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinaţie. Dacă până la data efectuării plăţilor au fost declanşate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungeşte până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată. În anul şcolar 2024-2025, disponibilul de produse achiziţionate în cadrul Programului pentru şcoli al României neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului de preşcolari şi elevi din instituţia de învăţământ respectivă, astfel încât instituţiile de învăţământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate”, au transmis reprezentanții APIA, printr-un comunicat de presă.

Este de precizat faptul că, în anul școlar 2023-2024, au beneficiat de produsele distribuite în 9.134 de instituții de învățământ, un număr de 1.131.330 preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și preșcolari și elevi incluși în învățământul special.

Izabella Molnar