Gilortul va avea ,,satelit” la Liga 4

Gilortul Târgu Cărbunești a anunțat că își va înscrie echipa a doua în Liga 4. În acest sens, conducerea clubului a depus la sediul AJF Gorj cererea de înscriere pentru formația-satelit, Gilortul 2, care va fi compusă din juniorii D și E. Așa cum era de așteptat, Gilortul continuă cu același staff tehnic. Alexandru Stoica va rămâne antrenor principal, iar Mihai Dinu va ocupa în continuare funcția de director sportiv. S-au realizat deja primele mutări, iar la Cărbunești mai sunt doriți cel puțin șapte fotbaliști. ,,Există 5-6 jucători, unii aflați sub contract cu echipa noastră, alții cărora le-a expirat contractul, ce nu vor mai continua la Gilortul. În schimb, Gilortul a bifat și primele două transferuri. Dragoș Săulescu și Bogdan Oprișa revin după o iarnă și o primăvară la Gilortul, primul liber de contract, de la CSM Deva, și al doilea sub formă de împrumut de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, după ce în ultima parte a sezonului trecut a evoluat, tot sub formă de împrumut, la Jiul Petroșani. La startul pregătirilor, pe lângă nucleul de jucători existent, Alex Stoica mai așteaptă 7-8 jucători, 3-4 dintre aceștia fiind eligibili pentru regula U20”, au transmis reprezentanții clubului. Reunirea lotului va avea loc în data de 25 iulie, iar formația din Târgu Cărbunești va debuta oficial în noul sezon cu un joc în primul tur al Cupei României, în data de 17 august. Liga 3 se reia pe 27 august.

Cătălin Pasăre