Gilortul, învinsă la Severin după un meci cu 4 goluri și 3 ,,roșii”

Gilortul Târgu Cărbunești a cedat duelul cu Viitorul Şimian, disputat pe Municipalul din Severin. Trupa lui Relu Țurai s-a impus cu 3-1, după un final de primă repriză frustrant pentru oaspeți. Gelu Velici (36, 39) a dat o ,,dublă” până în pauză, iar nervii gorjenilor au cedat. Ionuț Gîlcescu a fost eliminat de centralul confruntării, Dan Buzărnescu, în drumul spre vestiare, după ce i-a reproșat acestuia o intrare dură a unui adversar, care nu a fost sancționată. În inferioritate numerică echipa din Târgu Cărbunești a mai primit un gol în partea secundă de la Ionuț Rupa (70). Cu 10 minute înainte de a treia reușită, și antrenorul Mario Găman fusese eliminat, după o discuție în contradictoriu cu arbitrul. Denis Bucur a dat golul de onoare în minutul 87, iar într-un târziu a fost restabilit și echilibrul numeric de pe teren. Pîșlea a văzut al doilea galben după o simulare. În ciuda controverselor din partidă, tehnicianul gorjenilor a recunoscut superioritatea echipei adverse. ,,Până la primirea primului gol, pot spune că a fost o partidă echilibrată, cu situații de gol de ambele părți, apoi am luat două goluri copilărești. La primul gol ne prind pe o repunere rapidă a balonului, 6 pe 4. Al doilea gol, din cornerul nostru, ne prind pe contraatac. La pauză rămânem și în 10 oameni. Ăsta este fotbalul! Nu ești concentrat, nu ești focusat pe ce ai de făcut, nu ai reacție în momentul pierderii mingii, ești nevoit să te declari învins! Per total, este o victorie meritată a gazdelor. Trebuie să strângem rândurile. Urmează 3 partide pe teren propriu. Nu este totul pierdut. Trebuie să arătăm că avem forța să ne revenim și în fața spectatorilor să demonstrăm că încă nu ne-am spus ultimul cuvânt. Chiar dacă sunt supărat de maniera în care am pierdut, eu am încredere în acest lot pentru că tot ei au ajuns aici și am speranța că vom reuși să ne resuscităm și să reușim rezultate notabile”, a spus Găman pentru pagina oficială a clubului. Înfrângerea a dus-o pe Gilortul pe ultimul loc din play-off. Elevii lui Mario Găman au 36 de puncte. Pe 3 a urcat Şimian cu 37. CSO Filiași are 41, iar liderul CSM Deva 50.

Gilortul în partida de la Şimian: Oprița – Bărănescu, Gheorghe, Marina, Dogaru (55′ Marica) – Oprișa (53′ Ciutică), Avrămescu (cpt) – Săulescu, Dănăricu (62′ Roncea), Bucur –Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Istudor, Brujan, Calotă. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

Pentru Gilortul urmează partida de pe teren propriu cu CSM Deva, vineri, 14 aprilie, începând cu ora 17.00.

Cătălin Pasăre