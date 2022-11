Gilortul e pe val! Echipa lui Găman a revenit pe locul 3

Gilortul Târgu Cărbunești a urcat pe podium după succesul din weekend. Trupa lui Mario Găman a trecut pe teren propriu de Retezatul Hațeg, după două goluri reușite în repriza secundă. Ionuț Gîlcescu (68′) și Răzvan Istudor (90’+5) au punctat pentru gazde, care s-au dus la 5 puncte de locurile de play-out. Antrenorul gorjenilor și-a felicitat elevii și se concentrează acum pe ultimele confruntări din acest an. ,,A fost o partidă, așa cum mă așteptam, dificilă, pentru că știam modul de organizare al echipei din Hațeg, dar am reușit să câștigăm. Este un rezultat bun, care ne dă încredere pe viitor. Cinste băieților pentru cum au abordat această partidă, pentru că nu a fost ușor. Ştiam că ei se organizează acolo, în jumătatea proprie, dar am reușit să câștigăm. Succesul este important în economia clasamentului și pentru ceea ce va urma. Este a treia victorie consecutivă și trebuie să dea mai multă încredere acestor băieți, acestor copii care pot să crească de la meci la meci, de la antrenament la antrenament. Urmează un meci destul de dificil la Şimian, apoi jucăm acasă cu Filiași, iar în ultima etapă la Viitorul 2. Este un ciclu de trei meciuri din care sperăm să acumulăm cât mai multe puncte”, a declarat Găman. Antrenorul de la Gilortul nu exclude veniri importante în iarnă, mai ales dacă elevii săi se bat pentru primele locuri. ,,Ne gândim să întărim lotul, este un plan, dar în funcție de unde ne clasăm după aceste trei etape. Vedem ce putem aduce, în funcție și de bugetul clubului și, cu trei-patru jucători, cred că putem spera la mai mult”, a conchis tehnicianul. Meciul cu Viitorul Șimian se joacă sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 14.00.

Liga 3 – Seria 7, Etapa 12

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 2 – 0 CSO Retezatul Hațeg

CSM Deva 2 – 1 ACS Viitorul Şimian

AFC Voinţa Lupac 4 – 0 CS Armata Aurul Brad

CSM Jiul Petroşani 1 – 3 ACSO Filiaşi

ACS Progresul Ezeriş 1 – 0 ACS Viitorul Târgu Jiu 2

