Gilortul, cu elan în play-off: ,,Nu avem ce pierde”

Fotbaliștii din Târgu Căbunești încep play-off-ul pe terenul Filiașiului. Gilortul joacă astăzi în Dolj, fiind la un singur punct de locul 2, deținut de gazde. Antrenorul Mario Găman este optimist înainte de faza superioară a Ligii a treia și crede că gorjenii pot produce încă o surpriză în Seria 7, deși pornesc cu șansa a treia la calificarea la baraj. ,,De la începerea acestui mini-retur, nu am pierdut niciun joc. Avem trei rezultate pozitive, iar acum întâlnim cele mai bune echipe ale seriei. Bătălia pentru locul doi se dă între noi, Filiași și Șimian. Eu cred că noi suntem outsideri, atât din punct de vedere al bugetului, cât și al lotului de jucători, dar eu am încredere în acești băieți că își vor vinde scump pielea și vor face din nou lucruri mărețe. Suntem nevoiți din trei meciuri să jucăm două deplasări, atât la locul 2, cât și la locul 4. Așadar, vom juca de patru ori în deplasare cu principale contracandidate. Filiași este favorită la locul doi, mai ales după transferurile din această iarnă. Acasă, este o echipă solidă, care joacă un fotbal bun, deci o să fie un joc plăcut și sper ca deznodământul să fie pozitiv pentru noi”, a declarat Găman. Tot lotul este valid înainte de această deplasare, iar antrenorul Gilortului crede că are o echipă echilibrată, unde veteranii vor avea un cuvânt greu de spus, iar juniorii sunt dornici să demonstreze că pot aspira la un nivel superior. ,,Pe asta mizăm și noi. Poate că la începutul campionatului nu se aștepta nimeni să fim aici. Acum cei tineri trebuie să demonstreze, în fața tuturor, că își merită statutul de titulari, nu cel de juniori. Ei trebuie să tindă mai sus, și acesta este țelul nostru, să-i ajutăm să crească. Pentru cei cu experiență, poate este ultimul tren pentru a ajunge la un nivel superior și, atunci, având acest mixt, eu am încredere în puterea lor. Nu avem ce pierde, trebuie să demonstrăm că județul Gorj mai are multe de spus în fotbalul național. De ce să nu facem și noi istorie? Le-am transmis că și alte echipe mici, cu bani puțini, au arătat că forța grupului, determinarea și motivația jucătorilor fac diferența. Trebuie să luăm numai lucrurile pozitive din aceste meciuri”, a concluzionat Găman. CSO Filiași – Gilortul Târgu Cărbunești începe la ora 15.00.

Cătălin Pasăre