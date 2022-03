Germania a decis mărirea stocurilor de cărbune

”La Stuttgart, am avut astăzi o discuție cu Dr. Andreas Baumann, secretarul de stat din Ministerul Energiei și al Schimbărilor Climatice din regiunea Baden-Wüttemberg care a răspuns fără echivoc întrebării mele în ceea ce privește soluția Germaniei la ambiția reducerii capacităților nucleare+cărbune vs. energii regenerabile vs. criză gazului rusesc: continuă o perioada și pe cărbune.