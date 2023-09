George Mihai, realizatorul unei emisiuni de la Kanal D, în juriul Festivalului Piftiilor

Realizatorul emisiunii ,,Roventura” de la postul național de televiziune Kanal D poposește în acest weekend la Peștișani unde va participa în calitate de președinte al juriului pentru concursul culinar din cadrul Festivalului Sarmalelor și Piftiilor. ,,Când am ajuns prima dată-n Gorj, m-am simțit ca acasă, în micul meu Univers de la Curbura Carpaților. Doar acolo, pe plaiuri buzoiene și aici, în Oltenia de Sub Munte, acum și dintotdeauna, sarmalele se dau la masă alături de piftii. O armonie greu de explicat celorlalți români din alte zone ale țării, o poveste care se scrie de veacuri și pe care voi avea onoarea și bucuria să o aprofundez la Peștișani la Festivalul Sarmalelor și Piftiilor – 30 septembrie-1 octombrie. Mulțumesc pentru invitație organizatorilor. Sper să veniți în număr cât mai mare; vom avea ocazia să gustăm cele mai bune sarmale și răcituri din Gorj!”, a scris pe George Mihai pe pagina sa de Facebook.

Evenimentul va avea loc în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie, în zona Nucet, din localitatea Peștișani. ,,Vă așteptăm sâmbătă și duminică în zona Nucet din Peștișani cu sarmale, piftii, proțap și multe mâncăruri tradiționale pregătite special pentru acest eveniment. Va fi amenajată o zonă destinată producătorilor locali de legume și fructe. Vor fi standuri pentru dulceață și sirop de casă, zacuscă sau murături. Veți putea cumpăra pâine de casă, turtă, cozonac sau prăjituri de casă. Vor fi ateliere de creație pentru copii. Va fi și muzică populară și muzică ușoară și bineînțeles multă voie bună. Evident, puteți lua sarmale și la pachet într-o strachină autentică de Horezu. Vor fi și produse din lemn destinate utilizării în bucătărie. Sâmbătă seara vor concerta Emeric Imre, Florin Chilian și Ștefan Bănică Jr”, au transmis organizatorii. Festivalul Sarmalelor și Piftiilor Peștișani 2023, in memoriam Radu Ciobanu, este organizat de: Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Primăria și Consiliul Local Peștișani, Asociația ,,Acasă la Brâncuși”.

Izabella Molnar