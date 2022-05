Gelozie de dosar penal! Au bătut cu bâtele o familie întreagă, dar agresorii, două femei din Polovragi și un tânăr, sunt în libertate

* O relație mai veche între doi vecini, motiv de bătaie

* Incidentul, în noaptea de Paște!

* Femeile, înarmate cu bâte, au tăbărât peste vecini

* Concubina, supărată și violentă, a cerut explicații

* 30 de zile de îngrijiri medicale pentru victime

*Cei trei agresori, 24 de ore în arest

*Victimele au cerut anchetarea cazului de către un polițist din Novaci. Cererea a fost refuzată

Nivelul de violență a două femei, în vârstă de 21 de ani, respectiv 40 de ani, și a unui tânăr de 19 ani din Polovragi este șocant dacă ne uităm (Foto în Gorjeanul) ce rani le-au provocat acestea vecinilor peste care au tăbărât în noaptea de Paște. Patru persoane din aceeași familie au fost bătute cu bestialitatea, luna trecută, cei trei agresori alegându-se doar cu o noapte în arestul IPJ și un dosar penal pentru lovire și alte violențe și distrugere în loc de lovituri cauzatoare de moarte, cum sperau cei loviți cu bâtele de femeile violente. Victimele cer, acum, anchetatorilor să grăbească cercetarea cazului deoarece sunt în imediata vecinătate a agresorilor iar copiii lor sunt speriați.

Membrii familiei Humuzău, doi părinți în vârstă de 39, respectiv 37 de ani și copiii, de 13 și 17 ani, au fost victimele agresiunii vecinilor lor. Cei trei le-au aplicat membrilor acestei familii lovituri foarte dure ce au necesitat și 30 de zile de îngrijiri medicale.

De altfel, incidentul s-a petrecut în noaptea de Paști, când vecinii Roșu Daniel, Șchiopu Nicolaeta și Șchiopu Alexandra au intrat pe proprietatea familiei Humuzău, înarmați cu bâte, pentru a le aplica o corecție ,,soră cu moartea” vecinilor, pe fondul geloziei uneia dintre femei.

În ciuda loviturilor dure, adulții fiind loviți cu bâtele și în cap, unul dintre copii având mâna ruptă, tatăl acestora având umărul dislocat iar soția, capul spart, cei trei agresori sunt în libertate de mai bine de o lună. Cazul a fost anchetat de un polițist de la Polovragi deși victimele au cerut ancheta polițiștilor de la Novaci, adică a unui ofițer superior. Nu numai că s-a refuzat cererea victimelor, ci cazul nu a fost soluționat nici în prezent.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 24 aprilie. Cei patru membri ai familiei Humuzău se aflau în locuință, fiind sărbătoare, când în jurul orei 21.30 s-au trezit cu cei trei vecini peste ei. Familia locuiește în Rudărie în localitatea Polovragi.

Totul s-a petrecut pe un teren, proprietatea familiei Humuzău. ,,Soția se afla afară cu fiica și s-au trezit lovite, din senin, cu bâtele de către cei trei vecini. Le-a amenințat anterior că le omoară. Apoi am intervenit și eu cu copilul și au sărit și pe noi.

Grav este că deși ar trebui cercetați pentru tentativă de omor, cei trei sunt în libertate. Am fost audiați la poliția Polovragi și nu se mai știe nimic de cauză. Am cerut ca dosarul să fie cercetat de un polițist superior, de la Novaci, dar procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci nu a acceptat. Nu se poate așa ceva. Ne întâlnim zilnic cu agresorii, copii sunt timorați și înfricoșați dar pentru anchetatori asta pare că nu contează”, a declarat Humuzău Cosmin, capul familiei agresate. Cazul este de o gravitate foarte mare dar, din păcate anchetă bate pasul pe loc deși victime sunt și doi minori.

Făptașii, reținuți după patru zile!

Potrivit IPJ Gorj, pe data de 28 aprilie, polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au reținut, pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, două femei, de 40 și 21 de ani și un tânăr, de 19 ani, toți din comuna Polovragi, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 24 aprilie, în urma unui conflict spontan, aceștia ar fi exercitat acte de violență asupra mai multor persoane, din comuna Perișani, județul Vâlcea, respectiv comuna Polovragi, și ar fi distrus parbrizul unui autoturism, în timp ce se aflau pe drumul comunal din comuna Polovragi, cătunul Rudărie.

Cele trei persoane au fost prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci, cu propuneri legale. Pe portalul instanțelor de judecată nu apare numele celor trei privind o prelungire a arestului preventiv, semn că sunt cercetați în libertate, ei domiciliind în imediata vecinătate a familiei agresate.

A.STOICA