Geaca sport: ce este și cum să o porți?

Jacheta sport este prezentă încă din anii 1860, când ducele de Norfolk o purta ca parte a ținutei sale de vânătoare. Cum se poartă o jachetă sport? Acest articol răspunde la această întrebare din perspectiva bărbaților și a femeilor. Bărbații și femeile îl poartă în mod diferit, în funcție de mai mulți factori.

Cum poartă femeile o geacă sport

Stil adecvat

Orice geaca Nike sau jachetă sport se potrivește bine? Acest lucru este discutabil. Dacă sunteți ca noi toți ceilalți, atunci trebuie să alegeți un stil care vi se potrivește perfect. În acest sens, există o mulțime de opțiuni și stiluri din care puteți alege. De exemplu, un stil perfect adecvat de purtat: jacheta colorată, cu litere uriașe și îndrăznețe. Cu o combinație de mâneci lungi și guler într-o culoare sport, această croială fără întindere ar fi o selecție excelentă pentru rockeri.

Cu pantaloni scurți

O geacă Nike ușoară arată foarte bine atunci când este purtată cu pantaloni scurți. Acest look ar fi perfect pentru femeile care vor să poarte jachete sport la sală. Alternativ, ar merita să ieșiți ori de câte ori doriți să participați la un antrenament ușor. Purtarea unei jachete sport cu pantaloni scurți este o idee excelentă în zilele de vară, când temperaturile sunt puțin ridicate. Astfel de condiții fac ca acest aspect să fie ușor de înțeles și mai confortabil.

Cu pantofi confortabili

Alegerea încălțămintei este un factor la fel de important de luat în considerare atunci când decideți cum să vă purtați geaca Nike sport. Acesta ar fi un look grozav și relaxat în aer liber, în interior sau la sala de sport pentru antrenamente ușoare. Cu toate acestea, este important de menționat că acest stil funcționează doar cu jachete sport ușoare și scurte. În afară de asta, pare a fi mult mai potrivit pentru femeile mai mici, dar și cele mai plinuțe îl pot încerca.

Diferite stiluri de genți

De asemenea, este posibil să purtați o jachetă sport la birou. În afară de asta, ar arăta bine ca îmbrăcăminte de stradă. Prin urmare, nu ezitați să purtați geaca Nike sport în acest mod atunci când participați la un eveniment social, cum ar fi săptămâna modei. Cum ieși în evidență cu acest look? Aveți nevoie pur și simplu de selecția potrivită de genți. În acest caz sunt suficiente gențile mici. Acestea fiind spuse, orice geantă care se potrivește ocaziei funcționează bine și aici. Frumusețea acestui stil este că se potrivește tuturor formelor și mărimilor corpului.

Cum poartă bărbații o geacă sport

Accesorii potrivite

În primul rând, unele accesorii vă oferă mai multe opțiuni decât v-ați putea imagina vreodată. Accesoriile vă permit, de asemenea, să ieșiți în evidență din mulțime. Atâta timp cât accesoriile pe care le alegeți se potrivesc cu culorile jachetei sport, nu aveți de ce să vă faceți griji. În toate aceste cazuri, jacheta sport servește ca un fundal sigur și solid pentru alegerea accesoriilor tale.

Asortează haina cu pantalonii

Ce fel de pantaloni porți? Răspunsul la această întrebare vă oferă o opțiune suplimentară pentru a purta geaca Nike sport. Pantalonii casual sunt o alegere bună pentru majoritatea bărbaților. Cu opțiunea de a opta pentru blugi skinny, poți face acest look al tău. O pereche de pantaloni din denim oferă un look mai casual. De asemenea, se potrivesc bine cu tipurile mai formale de jachete sport. În plus, nu poți da niciodată greș cu blugii îndurerați sau decolorați și pantalonii de trening cool.

Cu tricou sau bluză polo

Tricourile și bluzele polo se potrivesc perfect cu jachetele tale sport. Faptul că se potrivesc oricărui tip de jachetă sport le face și mai atractive. Acest lucru se datorează faptului că sunt respirabile, elastice și destul de confortabile. De regulă, aceste tipuri de jachete se asortează cu tricouri sau bluze polo. Veți purta aceste jachete cu mai multe dintre ele. În plus, aveți opțiunea de a vă băga tricoul înăuntru sau de a-l purta liber sub jachetă.