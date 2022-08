Gata de debut! Florin Stîngă nu concepe decât succesul cu Dumbrăvița

Optimism la Viitorul Târgu Jiu înainte de duelul din liga secundă cu CSC Dumbrăvița. Trupa gorjeană este gata să debuteze cu o victorie în noul sezon, iar antrenorul Florin Stîngă este de părere că echipa sa are prima șansă în partida de sâmbătă. Pe Municipal vine o nou-promovată, iar gazdele se consideră pregătite pentru primul meci al campionatului. ,,Am mare încredere în grupul de jucători și vom face tot ce depinde de noi. Începem campionatul cu o echipă care nu are presiunea rezultatului și pentru noi este necesar să câștigăm cele trei puncte. Este o echipă foarte bine organizată, care joacă foarte bine cartea contraatacului, o echipă agresivă. Trebuie să abordăm fiecare joc la victorie, să încercăm să dăm ce avem mai bun în fiecare meci și să strângem cât mai multe puncte. O victorie la debut ar fi un lucru fantastic. Consider că suntem favoriți, jucăm acasă și avem fotbaliști cu experiență”, a declarat tehnicianul Viitorului. Gorjenii Gabriel Dodoi și Denis Brînzan au spus că la echipă este o atmosferă bună, iar venirea noului antrenor le-a dat încredere. Viitorul își propune să intre în primele șase la finele sezonului regulat. ,,Pe plan personal, îmi doresc să marchez cât mai multe goluri, iar pe plan colectiv vreau ca echipa să facă un joc bun și să aducem puncte. Ne-am obișnuit cu Florin Stîngă, îl cunoaștem de la Pandurii, a fost un idol pentru noi când eram copii. Cred că suntem mai puternici de când a venit Mister, a format un grup bun și se vede și la antrenamente”, a declarat Dodoi. ,,Îmi propun să joc cât mai mult, pentru că în ultimele două sezoane nu am făcut-o foarte des. Sper să avem rezultate bune și să adunăm cât mai multe victorii. Jucătorii gorjeni au o ambiție mai mare să demonstreze la echipele din orașul natal. Va fi un sezon interesant, cu multe echipe care se bat la promovare. Nu este imposibil să ne clasăm în play-off. Avem o echipă destul de experimentată, suntem o echipă mai unită, o familie, și cred că putem să câștigăm cu orice formație”, adăugat Brînzan. Directorul sportiv Gabriel Răscol are încredere în componenții Viitorului și a declarat că, dacă echipa se va omogeniza rapid, sunt șanse ca Viitorul să prindă play-off-ul. ,,Am adus un antrenor tânăr, care pe la echipele unde a fost și-a făcut treaba cu prisosință. Avem încredere în el. Au fost făcute câteva schimbări în lot, am adus și jucători cu experiență, care sper să ne ajute în acest sezon. Cred că rezultatele vor apărea, atâta timp cât există și o stabilitate la echipă. Ca să poți să ai rezultate, trebuie să ai un lot omogen. Noi am schimbat aproape jumătate de echipă, dar sper ca Florin, prin ceea ce face la antrenament, să-i ducă la un nivel destul de bun și să ne calificăm în play-off”. Fundașul Radu Rogac a revenit la echipă. La Viitorul mai este dorit un atacant. Meciul de sâmbătă începe la ora 11.00.

Cătălin Pasăre