Găman respectă ,,codașa” Seriei 7: Le-am transmis băieților să fie concentrați

Gilortul Târgu Cărbunești joacă astăzi la Progresul Ezeriș, singura echipă care nu a acumulat puncte, până acum, în Seria 7. Partida începe la ora 15.00 și se dispută pe Stadionul ,,Gloria” din Reșița. Trupa lui Mario Găman este pe locul 2 în clasament și pare favorită certă în acest meci. Totuși, antrenorul gorjean vede o confruntare dificilă. ,,Este o partidă foarte importantă pentru că Progresul Ezeriș, în ciuda locului din clasament, este o echipă foarte bună acasă, care pune foarte mari probleme. Au jucători cu experiență în lot și au pierdut numai în minutele de prelungire, atât cu Filiași, cât și cu Jiul Petroșani. De asemenea, terenul nu este foarte bun și, atunci, calitatea tehnică nu mai contează și se pune mai mult accent pe ponderea fizică și pe agresivitate și dăruire. Mergem cu încredere și sperăm să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul gorjean. Alexandru Oprița este singurul jucător indisponibil din lotul vizitatorilor. Găman și-a sfătuit elevii să nu se uite în clasament înainte de această confruntare. ,,Oprița o să facă o ecografie, cred că are ruptură. Este o pierdere foarte mare. Așteptăm răspunsul doctorului și vedem ce decizie putem lua. În rest, lotul este valid și mergem cu mare încredere spre Ezeriș. Cele mai grele meciuri sunt cu echipele din coada clasamentului, pentru că ele, automat, își doresc să facă puncte și au o motivație în plus. Ştiți cum este, jucătorul are momente de relaxare când întâlnește astfel de echipe, momente când uită de el. Eu le-am transmis băieților să fie concentrați din primul până în ultimul minut, pentru că orice moment al jocului este important”, a afirmat tehnicianul. Gilortul Târgu Cărbunești are 15 puncte din șase jocuri.

Cătălin Pasăre