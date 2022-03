Găman recunoaște superioritatea Reșiței: Ar fi o surpriză să câștigăm acolo

Pandurii Târgu Jiu începe play-off-ul cu o deplasare pe terenul liderului CSM Reșița. Gorjenii sunt singurii care au ,,deranjat” bilanțul perfect al trupei din Banat, dar merg în Valea Domanului fără jucători importanți. Antrenorul Mario Găman speră ca fotbaliștii săi să-și găsească motivația necesară pentru a obține un rezultat pozitiv împotriva formației lui Dan Alexa. Oaspeții au fost dezavantajați și de arbitraj în ultimul meci. ,,Este o partidă foarte grea, cu cea mai bună echipă a seriei. Au demonstrat cu au jucătorii de calitate în componența lotului, iar locul pe care îl ocupă în clasament spune totul despre ei. Mergem să ne jucăm din nou șansa, mergem să jucăm fotbal, cum de altfel am făcut-o și vineri, când am demonstrat că suntem o nucă tare. După ce am analizat jocul pe video, cred că arbitrul ne-a defavorizat în trei ocazii clare. Am avut două penaltiuri și o eliminare la Trușescu. Sunt situații pe care nu le poți antrena, analiza, dar mergem acolo cu un plus de motivație, pentru că băieții au văzut că se poate și cu toate că este foarte greu când întâlnești aceeași echipă, în decurs de câteva zile, noi mergem să facem o partidă frumoasă și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să venim cu un rezultat pozitiv”, a declarat Găman. Se adună însă veștile proaste pentru panduri. Eric de Las Heras Izquierdo și Andrei Trușescu vor fi indisponibili pentru următoarele etape. ,,Din păcate, am primit ieri rezultatul RMN-ului lui Eric, va fi nevoit să facă o pauză de vreo șase săptămâni. Este o veste foarte proastă pentru că s-a accidentat la meciul cu Petroșani. Trușescu, după ce am vorbit cu doctorii, cred că va sta trei săptămâni. Petre și Moldovan sunt răciți foarte rău și nu au participat la antrenament. Nu vom putea alinia același 11 și trebuie să fim inspirați în alegerea formulei de joc”, a adăugat Găman. În aceste condiții, principalul gorjenilor a admis că o victorie a vizitatorilor în Valea Domanului ar fi un rezultat puțin scontat. ,,Ar fi o surpriză, pentru că Reșița are tot lotul la dispoziție, plus Mediop și Aboubacar. Eu am încredere în tinerețea lor, în dorința de afirmare și trebuie să demonstreze pe teren că tot ce se spune despre ei sunt lucruri false. Trebuie să demonstreze împotriva unei echipe bune că trebuie să fim acolo sus. Avem nevoie neapărată de puncte pentru că diferența este foarte mare și orice pas greșit contează foarte mult”, a conchis antrenorul din Târgu-Jiu.CSM Reșița – Pandurii Târgu Jiu se joacă sâmbătă, de la ora 17.00, pe Stadionul ,,Mircea Chivu”.

Cătălin Pasăre