Găman avertizează înaintea duelului cu Deva: ,,Sper ca rezultatul să se decidă pe teren”

Pandurii Târgu Jiu a ajuns la Orăștie pentru partida cu CSM Deva. Confruntarea de astăzi se joacă la ora 17.00, iar pentru elevii lui Mario Găman poate fi ultima șansă la locul 2 din play-off-ul seriei. Pe gorjeni îi ajută doar o victorie, ținând cont că ar trebui să anuleze o distanță de 7 puncte în ultimele șase meciuri. Pandurii vine după succesul cu Lupac, acolo unde echipa a practicat un fotbal bun. Antrenorul trupei noastre spune că vizitatorii sunt montați să obțină victoria. ,,Este o partidă foarte dificilă, dar noi venim după un meci foarte bun și băieții au prins încredere în ei. Privim meciul cu determinare și sperăm ca, după cele 90 de minute ale jocului, să ieșim victorioși de acolo. Un rezultat de egalitate sau o înfrângere, automat, ne anulează șansele pentru baraj. Este o partidă ca o finală, o partidă pentru care ne-am pregătit foarte bine și suntem gata să ne adaptăm la orice situație”, a declarat Găman. Tehnicianul gorjean a admis că Deva are o echipă foarte puternică, dar nu știe dacă hunedorenii au și ,,finanțele” necesare pentru a spera la liga secundă. ,,Nu știu dacă au forța necesară din punct de vedere al infrastructurii, dar din punct de vedere al lotului au demonstrat anul acesta, iar distanța dintre noi arată că este o echipă puternică, o echipă arțăgoasă. Este o formație agresivă, care joacă foarte bine acasă, o formație incomodă cu jucători cu foarte mare experiență. Au făcut transferuri importante în această pauză competițională, deci este o echipă grea. Nu pot să știu ce gânduri au ei, pentru că nu sunt în interiorul clubului, dar cu siguranță își vor da viața ca să ne încurce. Cred că vor trata meciul încât să nu piardă, dar noi știm ce avem de făcut și avem nevoie urgentă de puncte. Dacă câștigăm, venim cu alt aplomb cu Reșița, acasă, și probabil vom avea și fanii în număr mult mai mare și atunci putem privi lucrurile altfel”, a mai spus Găman. Antrenorul oaspeților speră ca arbitrajul să fie unul corect. Precedenta confruntare de la Orăștie a fost câștigată de gazde, dar două decizii ale arbitrilor i-au dezavantajat pe gorjeni. ,,Sper ca rezultatul să se decidă pe teren, cel mai bun să câștige, pentru că data trecută, tot în deplasare la ei, am fost viciați clar. Am avut un gol anulat și un penalty clar neacordat, și sper ca deciziile să fie corecte și cea mai bună echipă să câștige. Raportântu-ne la clasament, ei sunt favoriți, dar eu spun că șansele sunt 50-50”, a conchis Găman.

Cătălin Pasăre