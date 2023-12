«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ»(II) – Natalia Andrei Mărăşescu, multiplă campioană și recordmenă mondială la atletism (gorjeancă)

Continuăm cu prezentarea numelor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansarea volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, oferindu-vă, de această dată, imaginea care defineşte profilul unei sportive de la secţiunea: «Sport și performanțe de top», care este gorjeancă sută la sută, cum se spune, adică, Natalia Andrei Mărăşescu, multiplă campioană și recordmenă mondială la atletism. Sportul de performanţă presupune mari eforturi şi multe sacrificii, deoarece statutul unui sportiv profesionist implică asumarea unui program de pregătire profesională strict, astfel încât valoarea atletului în competiții să poată oferi premisele pentru performanță. Din exemplul celor două sportive, surprindem şi cele mai importante sfaturi pentru cei care îşi doresc o astfel de cale în viață, începând cu sacrificiile făcute de-a lungul carierei și finalizând cu pregătirea fizică efectivă, adaptată specificului sportului pe care îl practică, plus importanța unui stil de viață dedicat sportului, care implică de foarte multe ori alegeri pe care unii le-ar putea numi «sacrificii» pentru atingerea performanțelor. Totodată, disciplina reprezintă un pilon esențial pe care se poate construi o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, descrisă de competitivitate și prin consolidarea unei poziții de învingător pe termen lung. Dacă avem în vedere marii atleți ai lumii, aceştia urmează o dietă strictă, au un program de antrenamente extrem de solicitant, renunță la vicii și chiar își pot restrânge semnificativ cercul de cunoștințe și prieteni, pentru a se putea dedica în totalitate sportului pe care îl iubesc, chiar prezența lor pe rețelele de social media este redusă semnificativ. Desigur, toate aceste sacrificii sunt realizate pe baza unei dorințe de a câștiga medalii în sportul pe care îl practică, ceea ce înseamnă că un sportiv de performanță pare ca are înnăscută dorința de a obține cele mai bune rezultate, însă această mentalitate este de cele mai multe ori formată de la o vârstă fragedă. Pentru cele două sportive gorjence, mediul în care s-au format le-a oferit șansa de a fi pregătite de antrenori profesionişti, figuri marcante pentru viața lor, dar mult mai important, pentru cariera pe care au urmat-o în decursul timpului, cultivându-le spiritul de învingător care face diferența pe arena sportivă, dar și în cadrul vieții extrasportive a unui sportiv aflat la cel mai ridicat nivel competițional.

,,L-am iubit ca soţ şi l-am respectat ca antrenor”!

Născută la 3 octombrie 1952 în comuna Căpreni, din județul Gorj, Natalia Mărășescu a crescut sub influența valorilor autentice ale satului românesc, învățând de mică prețul muncii și importanța integrității, care au propulsat-o pe culmile cele mai înalte ale sportului de performanță. Familia ei, alcătuită din părinții Andrei Ana și Andrei Nicolae, reprezenta esența oamenilor simpli, dar cu principii sănătoase și puternice. Cei doi au reușit să transmită atât Nataliei, cât și surorii sale, valori precum respectul, perseverența și devotamentul. Influențată de înțelepciunea rurală, Natalia a învățat de timpuriu ce înseamnă să te dedici, să visezi măreț și să lucrezi pentru a-ți atinge obiectivele. Deși a fost selecționată pentru a practica sportul de performanță chiar din timpul liceului, s-a lovit inițial de reticența părinților, temători că pasiunea pentru sport i-ar putea distrage atenția de la studii. Cu toate acestea, în cele din urmă, performanțele sale școlare și sportive i-au demonstrat că orice drum poate fi parcurs cu succes atunci când este pavat cu determinare continuă şi cu muncă asiduă. Un capitol major în viața personală a Nataliei și un rol decisiv în cariera ei sportivă l-a jucat omul și antrenorul Niculae Mărășescu, mai întâi ca antrenor, iar mai târziu și ca partener de viață, acesta având o contribuție semnificativă în pregătirea și obținerea performanțelor sale sportive, fapt care a determinat-o să spună: ,,L-am iubit ca soţ şi l-am respectat ca antrenor”, mărturisea aceasta într-un articol apărut în Gazeta de Sud (25 ianuarie 2010). Sub îndrumarea și expertiza sa, Natalia a atins culmi înalte, câștigând titluri și medalii de la cele mai prestigioase competiții internaționale. Sub coordonarea sa, Natalia a reușit să stabilească nu mai puțin de cinci recorduri mondiale, printre multe alte realizări strălucitoare în lumea sportului. În decursul celor 10 ani de carieră sportivă de performanță (1970-1980), Natalia Mărășescu a participat la 13 competiții de vârf din lume, printre care se numără: 7 Campionate Europene, 3 Universiade, 2 Jocuri Olimpice și un Campionat Mondial de Cros. A câștigat 12 medalii, dintre care 5 sunt de aur și 7 de argint, îmbogățind substanțial patrimoniul sportiv al României, prin rezultatele obținute la probele de atletism pe distanțe medii și lungi – de 1.500 m și 3.000 m.

A fost supranumită de către neozeelandezi drept «Wonder Woman» (Femeia Minune).

După ce a absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității din Craiova, Natalia Andrei Mărășescu și-a continuat formarea în capitală, la Școala de antrenori București, ceea ce demonstrează dedicarea și pasiunea sa pentru sport. Natalia Mărășescu a jucat un rol magistral și definitoriu în dezvoltarea sportului în România. Astfel, putem menționa faptul că a activat ca antrenor la Clubul Sportiv Municipal Craiova, unde a contribuit la formarea și șlefuirea mai multor talente sportive. Contribuția ei nu s-a limitat, însă, doar la nivelul clubului, cu o viziune largă și o abordare profesională, Natalia a fost, de asemenea, antrenor pentru lotul național și olimpic al României, punându-și experiența și dedicarea în formarea de noi campioni. A ocupat și funcția de vicepreședinte la Clubul Sportiv Municipal Craiova, postură în care a avut oportunitatea de a influența direcția strategică a clubului și de a aduce inovații în domeniu. Tot în Craiova, Natalia Mărășescu a înființat și condus «Tenis Club OLIMP», oferind o platformă dedicată pasionaților de tenis și sprijinind dezvoltarea acestui sport în regiune. În afara responsabilităților de la club, Natalia a ocupat funcții administrative la nivel județean. A fost director adjunct și, ulterior, director executiv la Direcția pentru Tineret și Sport Dolj, consolidându-și astfel rolul de lider și vizionar în dezvoltarea sportului din Oltenia. În privinţa performanțelor la nivel internațional, Natalia Andrei a debutat pe scena internațională la Campionatele Europene de Atletism pentru Juniori din 1970, desfășurate la Paris, unde a ocupat locul 8 la alergare pe 1500 metri. În 1975 și 1979 la Campionatul European în sală, sportiva a cucerit medaliile de aur la aceeași distanță, iar în 1976 a obținut medalia de argint. În același an, 1976, a participat la Jocurile Olimpice de la Montreal, iar, în 1978, Natalia a câștigat medaliile de argint atât la Campionatul European în sală pe distanța de 1500 metri, cât și la Campionatul European pe distanțele de 1500 m și 3000 m. În același an, a devenit campioană mondială de cros cu echipa României și vicecampioană mondială la Campionatul Mondial de Cros. De menționat că, în aceeași cursă, Natalia a obținut și titlul de vicecampioană mondială la individual, alături de echipa României, compusă din Natalia Andrei, Maricica Puică, Georgeta Gazibara, Antoaneta Iacob și Fița Lovin, când a obținut medalia de aur. În 1979, la Campionatul European în sală, a cucerit din nou medalia de aur la 1500 m. În 1980, s-a clasat pe locul 8 la Jocurile Olimpice de la Moscova, iar, pe parcursul carierei sale, Natalia Andrei-Mărășescu a stabilit cinci recorduri mondiale, în decurs de trei ani: 1978 – la Praga, în Cehoslovacia; 1979 – la Auckland, în cel mai mare oraș din Noua Zeelandă; la Atena, în capitala Greciei; la Budapesta, în capitala Ungariei. Grație recordurilor mondiale, numele Nataliei Andrei-Mărășescu se află menționat în faimoasa «Guinness Book» – Cartea Recordurilor Mondiale. În anul 2000, i s-a conferit Crucea Națională «Serviciul Credincios» clasa I, care a fost introdusă de Regele Carol I, în anul 1906, fiind acordată până în 1948 și, apoi, reintrodusă în anul 2000, fiind cea mai înaltă decorație a statului român. Ulterior, în anul 2004, a primit Ordinul «Meritul Sportiv», clasa a II-a , iar, în anul 2007 a fost aleasă cetățean de onoare al Municipiului Craiova. (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA