Furt de ulei la Termocentrala Rovinari! Ce acuză un salariat!

Ciprian Daniel Nedelcu, salariat al SE Rovinari, critică public discriminările și furturile care au loc periodic în termocentrală. Unul dintre furturi privește uleiul utilizat la Reparații Electrice Motoare. Salariatul amenință cu greva foamei și cu deschiderea unei acțiuni în instanță.

,,Poftim, program de 8 ore, la Reparațiile Electrice Motoare, și voi vă împuțiți în birouri, băi șefuți și directorași plasați de politic. Ați dat clasele la bețivanii din față, de nu fac nimic, și la fufele de stau aplecate. Pe schimburi au clasele mari chiar și la lifturi și eu muncesc de mă ia mama dracu’.

Terminați cu discriminările, oricum fac greva foamei și vă deschid proces în tribunal! Alin Popescu să vi să cari presa de 45 de kg în spate ca mine, azi, până la etajul 3, la Concasor, și să te urci pe scara de aluminiu, să o prinzi în gașă. Apoi să mai și tragi la macarale și de rangă și levier pe clasa 23 B. Băi, parveniților, ori plec la altă secție, ori vă schimb pe voi și vă sparg gașca de bețivi și de hoți”, a transmis ieri Nedelcu.

Nu este singurul mesaj care a pus pe jar termocentrala.

,,Domnule mare șef Alin Popescu (Reparații electrice), ai zis că dai clasele și spor de motivare la meseriași și mie îmi dai m..e și că noi nu merităm! Eu zic să salți bucile de pe scaunul ăla unde urmărești subalternii pe internet și să vii aici, să vezi ce muncește formația reparații motoare a lu Doroi Iulian. Ai făcut clasele în biroul tău, cu inginerul Lazăr și cu Bujor că, deh, marii sindicaliști. Bă, voi nu mă speriați pe mine și nu îmi veți închide gura.

Aveți grijă cu uleiul dielectric furat pe achiziție, aproximativ 10 tone. Eu am încărcat uleiul vechi în butoaie de 200 de litri și le urcam cu macaraua de goleam cu știuț cu robinet în bazinele de lângă Licărete. Cu hoțiile voastre, trebuia să vă dea ani grei de pușcărie, știe și Chircă, directorul, că cisterna Termocentralei s-a furat și a fost dusă la fier vechi și eu cu Bilă suflam în știuț și strângeam robinetul pe butoaiele de le-am golit cu macaraua în rezervoarele cele mari. Ati băgat în transformator 10 tone și restul 10 tone ulei nou s-a sustras. Lăsați-o moale că dau declarații pentru voi, hoților, și nu mă mai discriminați la negocieri că deja fac greva foamei în fața Termocentralei Rovinari”, a mai spus Nedelcu. Nimeni până în prezent nu a verificat acuzațiile salariatului de la Rovinari.

A.S.