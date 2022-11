Fundația Valea Bistriței: ActivTin pregătește 60 de elevi să devină agenți ai schimbării

Fundația Valea Bistriței lansează primul proiect de educație prin joc pentru elevii din Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu-Jiu și Liceul Tehnologic Turburea.

Sub denumirea ActivTin, Fundația Valea Bistriței își propune să pregătească 60 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani pentru a deveni agenți ai schimbării în comunitatea locală din care fac parte. Am creat pentru aceștia un program educațional prin care urmărim să creștem interesul lor față de abilitățile de comunicare, educație pe zona de mediu și cetățenie activă.

,,Este important ca tinerii din regiunea noastră să își dezvolte astfel de abilități și cunoștințe. Prin acest proiect vrem să le arătăm copiilor că ei pot produce schimbări benefice în propriile comunități, prin implicare activă, utilizând mediul online și social media.” – Adriana Lidia NÂRBAN, manager de proiect.

Inițiativa vine în contextul în care sistemul educațional actual se adaptează cu greu la provocările prezentului, iar copiii au nevoie să fie pregătiți într-o manieră profesionistă pentru a se integra în societatea de astăzi.

Prima ediție a ActivTin se va desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2022, fiind structurată sub forma unei experiențe complexe. Activitățile se vor susține online și în incinta Bibliotecii Județene Christian Tell și a liceelor partenere, sub formă de module fiind coordonate de Adriana Lidia NÂRBAN, manager de proiect. Dezvoltat pentru copiii care doresc să devină agenți ai schimbării, proiectul își propune să sprijine generațiile tinere care au potențialul de a crea un viitor mai bun.

Printre activitățile pe care le vor parcurge copiii se numără:

* atelier de comunicare și creare de conținut

* atelier despre combaterea schimbărilor climatice

* atelier tehnologie și creație

* atelier de abilități digitale

* atelier de cetățenie activă – drepturi, obligații, tipuri de intervenție.

Astfel elevii participanți vor avea ocazia să-și exerseze abilitățile necesare dezvoltării personale și profesionale, prin crearea unor contexte în care ei fac proiecții asupra viitorului.

Pentru Fundația Valea Bistriței, educația este una dintre cele mai importante direcții de implicare în societate. Pe lângă educația formală care este însușita la cursurile de la școală, elevii trebuie să dobândească cunoștințe de dezvoltare personala și cele specifice profilului la care studiază, atât de necesare pentru întregirea educației lor ca indivizi. Susținem proiectele în acest sens și ne bucurăm mult când observăm ca ni se alătură inițiativelor cât mai multe organizații. Împreună putem face mai mult, mai bine.

Proiectul este realizat cu sprijinul Station Europe , printr-un grant oferit de Romania United Fund. Partenerii educaționali sunt: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peștișani, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Turburea și Biblioteca Județeană Christian Tell.

A.S.