Fritz închiriază o gară care nu mai există la Motru!

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat pe contul său de socializare că instituția pe care o conduce va închiria o parte din gara feroviară de la Motru, anunțul fiind făcut la scurt timp după ce consilierii locali din Motru au și votat pentru o astfel de decizie. Proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi pe ultima sută de metri și vizează „aprobarea închirierii de către Municipiul Timișoara a rampei CF situată în stația Motru Est și a unui spațiu de depozitare situat în vecinătatea rampei”. Imediat după votul consilierilor, Fritz a ținut să îi anunțe pe locuitorii Timișoarei, o parte dintre ei și cu origini din Gorj, că va aplica o măsură „creativă” pentru a rezolva problema căldurii în viitorul sezon rece, știut fiind că iarna trecută orașul nu a avut căldură. „Închiriem o parte a unei gări CFR din Motru. Asigurăm achizițiile de cărbune direct de la producători, și astfel dispar costurile aferente intermediarilor. Știu că e o măsură de pionierat – dar, situația disperată de pe piața de gaz cere măsuri creative. Una din problemele pe care le-am avut iarna trecută a fost că nu puteam să cumpărăm cărbune direct de la producători pentru că nu aveau unde să încarce. Acum, eliminăm această problemă. Am avut discuții cu SNCFR, le mulțumesc pentru deschiderea avută și am încredere că negocierile se vor încheia repede și cu succes. Consiliul Local Timișoara a aprobat în această seară închirierea gării. Colterm are deja stocuri de 30.000 tone de cărbune și ținta noastră este să avem în depozit 50.000 tone la începutul iernii. Ar fi cea mai mare rezervă de cărbune cu care Colterm a intrat vreodată în iarnă”, a menționat Fritz în postarea sa. În plenul ședinței Consiliului Local el a precizat că suma pe care municipalitatea o va achita pentru închirierea gării e de până în 3000 de lei lunar, fiind „mai puțin decât dăm pe pixuri în primărie”. El a explicat și de ce a fost nevoie de o astfel de închiriere. „Piața «cărbunarilor» este una destul de complicată și soluția cea mai fiabilă, pentru a primi cărbune de calitate și în termen, este să cumpărăm cărbune direct de la producători. Pentru asta a fost o dificultate de transport. Chiar dacă Colterm a avut contracte de transport (…), au fost mereu probleme, mai ales la încărcarea trenurilor. De aceea, s-au purtat discuții cu CFR, să închiriem o gară, dacă vreți, sau o rampă, și un platou betonat, unde producătorii ar putea să vină direct și să încarce pe această rampă”, a mai spus edilul. În mod normal, oricine aude un astfel de mesaj se gândește la gara din Motru, gară care nu mai este funcțională de vreun deceniu. Aceasta era oricum o gară pentru călători, nu de transport mărfuri și mai ales cărbune, primarul Cosmin Morega confirmând că gara nu este funcțională de ani buni. El s-a declarat mirat de anunțul lui Fritz și a precizat că e posibil ca gara despre care vorbește edilul Timișoarei să fie cea de la Însurăței., localitate aflată în apropiere de Motru. Aici există două rampe de încărcare a cărbunelui, dar ambele sunt operate de firme private, administratorul uneia dintre rampe menționând că nu știe de nicio astfel de înțelegere care să vizeze Primăria Timișoara. În plus, la un astfel de anunț e de așteptat ca furnizorul de cărbune să fie Complexul Energetic Oltenia, dar lucrurile nu stau deloc așa. CEO a confirmat ieri, prin reprezentanții săi, că ultima livrare de cărbune către Colterm Timișoara a fost făcută pe 31 mai anul curent. Cantitatea respectivă a fost plătită, dar furnizorul de căldură din Timișoara are restanțe din anii trecuți către CEO, iar până la achitarea acestora nu mai primește cărbune. Surse din piață indică un operator privat ca furnizorul de lignit pentru Colterm, compania fiind singura din Timișoara care asigură încălzirea în sistem centralizat a orașului de pe Bega.

Gelu Ionescu