FRF caută antrenor. Iordănescu a părăsit națională

Edward Iordănescu nu mai este selecționerul echipei României de fotbal. Tehnicianul care i-a adus pe tricolori la EURO 2024 a anunțat că nu va mai continua pe banca primei reprezentative. Cu el ca principal, România a înregistrat 10 victorii, 10 remize și 8 înfrângeri. ,,Ca urmare a discuțiilor avute, Federația Română de Fotbal înțelege și respectă decizia lui Edward Iordănescu de a face o pauză. În același timp, îi mulțumește acestuia pentru munca depusă, pentru dedicarea sa în această perioadă plină de provocări și pentru rezultatele obținute la Echipa Națională și îi urează mult succes în viitoarele sale proiecte, având convingerea că Edward Iordănescu va continua să aibă un impact pozitiv în fotbalul românesc și în viitor”, s-a scris pe frf.ro. ,,Am început cu încredere totală un drum ce părea imposibil pentru cei mai mulți și mi-am asumat cu toată inima această misiune în care am investit tot ce am avut mai bun ca om și ca antrenor. Am construit o echipă performantă, demnă de tradiția și renumele României, și sunt mândru că am avut șansa să pot lucra alături de fotbaliști cu un caracter extraordinar și cu un potențial deosebit. Am trăit împreună momente pentru istorie, încărcate cu emoții incredibile. Am fost fericit și onorat că putem produce fericire pentru milioane de români. Sunt convins că prin sacrificiul acestor băieți minunați am inspirat și vom inspira generații, iar copiii noștri vor crește având modele românești de urmat. Îi mulțumesc președintelui Răzvan Burleanu pentru că am avut șansa unei colaborări totale cu un partener extraordinar, care prin înțelepciune și dialog a susținut munca mea. Aportul său și al echipei FRF în obținerea performanțelor a fost unul fundamental. Cea mai mare onoare pentru mine a fost și va rămâne faptul că am putut să antrenez naționala țării mele, să reprezint România și românii. Am antrenat poate cea mai iubită generație a echipei naționale, una care și-a câștigat prin muncă și dăruire această dragoste. Iar cuvintele, dragi suporteri români, sunt prea puține că să îmi exprim recunoștința față de dragostea voastră! Hai, România! Oricând și pentru totdeauna!”, a fost o parte a mesajului lui Edward Iordănescu. Gheorghe Hagi și Adrian Mutu sunt primele opțiuni ale lui Răzvan Burleanu pentru înlocuirea lui Iordănescu Jr.

Cătălin Pasăre