FOTO| Patru victime, printre care și un copil, în accidentul de la Albeni

În accidentul de la Albeni, patru persoane au fost rănite, însă toate, din fericire, erau conștiente și neîncarcerate. Între acestea este și un copil de 8 ani.

ISU Gorj: ”Am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Albeni in care au fost implicate trei autovehicule.

La fata locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu si trei ambulante din cadrul SAJ Gorj, echipajele de interventie constatand că in urma impactului au rezultat patru victime care nu erau incarcerate si erau constiente. Este vorba despre trei adulți si un copil, in varsta de 8 ani. Victimele au fost preluate de catre echipajele SAJ si urmează să fie transportate la UPU pentru investigatii medicale.