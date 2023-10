FOTO: Grenadă găsită în pădure, lângă Rasovița

Lectorul universitar al UCB, Flavius Marcău, a găsit, sâmbătă, la o plimbare în padure împreună cu familia, o grenadă din Primul Război Mondial și a postat pe pagina sa publică poze dar și o atenționare. „Pericolele întâlnite în fostele zone de război. Astăzi, la o scurtă ieșire în natură, alături de familie, am avut surpriza să descopăr o grenadă defensivă activă (provenită din Primul Război Mondial) într-o pădure de lângă localitatea Rasovița. Aceasta se afla, la suprafață, lângă un mic drum de acces în pădure. În drumul spre o zonă cu semnal pentru telefonul mobil, în vederea apelării numărului 112, am întâlnit un echipaj al Jandarmeriei Montane Runcu cărora le-am spus despre posibilul pericol. Aceștia au gestionat situația exemplar, asigurând perimetrul și anunțând descoperirea obiectului periculos. Totul a decurs perfect, astfel că în aproximativ o oră și jumătate grenada a fost ridicată de către un echipaj de pirotehniști din cadrul ISU Gorj. Grijă mare la astfel de obiecte periculoase. Nu trebuie mișcate sub nicio formă. Nu treceți indiferenți. Pot apărea adevărate tragedii. Anunțați descoperire prin numărul 112. Felicitări jandarmilor din cadrul postului Runcu, agenților de poliție din Arcani și lucrătorilor ISU” a declarat Flavius Marcău.