FOTO: Alina Gorghiu, la Târgu Jiu: Alții se laudă cu ce a făcut PNL. Vezi ce a spus despre Dan Vîlceanu!

Alina Gorghiu a declarat la începutul acestei conferințe că PNL a mărit pensiile în 2020 și în 2022, ”dar alții se laudă cu ceea ce a făcut PNL”. ”Și astăzi, când vorbim, un Guvern cu premier liberal, în urma unor discuții foarte, foarte complicate în interiorul Coaliției a reușit să impună o creștere mult mai mare decât și-ar fi dorit unii și alții, cu 12,5 procente a punctului de pensie. Pe lângă acest lucru, să știți că n-am uitat de pensiile mici, se asigură acel sprijin suplimentar pentru pensiile mai mici de 3.000 de lei. Alocațiile pentru copii sunt și ele majorate, salariul minim pe economie, va fi cât de curând majorat… deci sunt mesaje pozitive cu care noin rezonăm, pe care noi am reușit aceste măsuri să le luăm și trebuie comunicate fiecăruia din proximitatea noastră. Sprijinim și mediul de afaceri. Îl ascultăm mai devreme pe Marcel Boloș, care este unul dintre cei mai performanți miniștri din cabinetul Ciucă. Se laudă foarte puțin, face foarte multe, dar când ajungi la un nivel de absoprbție al fondurilor europene, de 77%, eu zic că meriți aplauze și recuinoștința României pentru că ai făcut lucrul acesta. Sigur că mă aștept ca alții să se laude cu această performanță, dar nu-i nimic (…). Le mulțumesc colegilor care candidează astăzi, îi mulțumesc și lui Dan Vîlceanu, pentru că a fost un președinte de filială bun… Fiecare om din Partidul Național Liberal, indiferent de funcția pe care o are astăzi și n-o mai are mâine, nu trebuie izolat, nu trebuie marginalizat, trebuie ca experiența lui să fie folosită”, a mai declarat aceasta.