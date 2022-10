Fostul primar de la Jupânești, judecat pentru ucidere din culpă, în cazul bărbatului electrocutat pe stâlp!

Șase ani. Atât a durat ancheta, în cazul bărbatului care și-a găsit sfârșitul, în iulie 2016, pe un stâlp de iluminat, din comuna Jupânești. Acesta a murit electrocutat, după ce a încercat să schimbe becurile arse din localitate. La vremea respectivă, reprezentanții IPJ Gorj au comunicat că a existat o înțelegere verbală între bărbatul decedat și primarul de atunci, Petre Gușiță, ca să înlocuiască becurile arse de la reţeaua de iluminat public din satul Vierşani. În luna martie a acestui an, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbunești a dispus trimiterea în judecată, pentru ucidere din culpa, a fostului primar Gușiță și a patronului firmei la care era angajat bărbatul decedat.

Fapta

Un bărbat de 42 de ani, din comuna doljeană Robănești, a decedat, după ce s-a electrocutat, în luna iulie 2016, pe un stâlp din rețeaua de iluminat public a satului Vierșani, comuna Jupânești. Potrivit comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj de la acel moment, în urma cercetărilor efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit faptul că între primarul comunei Jupâneşti, de la acea vreme, Petre Gușiță, și acel bărbat, a existat un acord verbal, ca să înlocuiască becurile arse, numai că în timp ce era pe un stâlp, bărbatul s-a electrocutat şi a decedat din cauza leziunilor suferite.

,,De asemenea, victima nu era autorizată de către distribuitorul de energie electrică să efectueze acest gen de lucrări şi nu purta echipament de protecţie, fapt pentru care a fost informat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj”, declarau reprezentanții IPJ Gorj. Gușiță a susținut că bărbatul ar fi încercat să înlocuiască becurile, fără să-l anunțe și a spus că atât tânărul din Dolj, cât și șoferul său, i-ar fi cerut 100 de lei, întrucât ar fi rămas fără combustibil, iar la schimb s-ar fi oferit să verifice instalația electrică. ,,Nu sunt angajați ai primăriei, nu sunt sub contract cu primăria. Eu doar am întrebat să aibă ce le trebuie ca și documente privind autorizarea. Au spus că nu se urcă pe stâlp, doar constată și vin să îmi spună dacă sunt trei, cinci, șapte becuri arse. Nu îi cunoșteam. Au oprit mașina și am văzut că aveau o scară cu ei”, afirma primarul.

Ancheta

La acel moment a fost constituit un dosar penal, iar cercetările au durat șase ani.

La fix un an de la tragicul accident, organele judiciare nu începuseră urmărirea penală față de nicio persoană.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbunești au finalizat ancheta, în luna martie a acestuia an, și l-au trimis în judecată pe Petre Gușiță, care nu a mai fost ales primar, în septembrie 2020, și pe un anume Alin Ionel Negrilă, patronul unei firme din Olt la care era angajat tânărul decedat.

Judecătoria Tg-Cărbunești a respins, la finele lunii iunie, toate cererile și excepțiile celor doi inculpați, a constatat legalitatea sesizării instanței și a regularității rechizitoriului și a dispus începerea judecății. Dispoziția instanței a fost contestată la Tribunalul Gorj, iar cauza se află deja la al patrulea termen de judecată, după ce, marți, a fost amânată pentru ,,lipsă apărare”.

Prescripție

Trebuie notat faptul că, termenul de prescripție a răspunderii penale, în acest caz, se împlinește anul viitor, în luna iulie, adică la ,,8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani”.

Claudiu Matei