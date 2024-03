Fost secretar de stat: Sistemul energetic, sub stres puternic

Sectorul energetic românesc este în continuare sub un stres puternic, dar presiunea care stopează performanțele și dezvoltarea nu vine neapărat din rigori externe, a scris astăzi, pe pagina sa publică, fostul secretar de stat în Ministerul Energiei, Andrei Maioreanu.

”Am lucrat toată viața în acest sector. Am început ca inginer la cariera Roșia și am ajuns, în 2017, secretar de stat în Ministerul Energiei. Parcursul meu profesional a fost și este dedicat acestui sector fundamental pentru țară. Iar tot ce am făcut a fost să arăt că sistemul energetic românesc are potențialul să susțină dezvoltarea României.