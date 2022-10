Fost jurist de la UATAA Motru – pedeapsă cu suspendare pentru delapidare

Un fost jurist al Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă din Motru a primit o condamnare cu suspendare la instanță după ce a fost acuzat de delapidare în formă continuată, acuzații pe care el le-a recunoscut. Pentru Daniel Marius Petcu problemele au apărut în mai 2017, când la Serviciul Județean Anticorupție Gorj a ajuns o anonimă în care se vorbea de mai multe nereguli existente la UATAA Motru, una dintre problemele semnalate reprezentând-o și banii pe care juristul unității îi scotea din casieria unității, dar pe care, ulterior, nu îi mai justifica prin acte. Petcu avea dreptul legal să ceară bani și să îi folosească în procesele în care reprezenta unitatea, doar că trebuie să îi și juistifice, ceea în primele luni ale lui 2017 nu se mai întâmpla. Ancheta care a urmat a scos la iveală că acesta a folosit în interes personal sume cuprinse de regulă între câteva sute de lei și 2000 de lei. În total s-a strâns o gaură în bugetul unității de vreo 11.000 de lei, sumă pe care inculpatul a și returnat-o după deschiderea anchetei penale. Bărbatul și-a pierdut și locul de muncă, a fost și bun de plată, iar acum are și probleme în cazier, chiar dacă a fost condamnat la închisoare cu suspendare. „Condamnă inculpatul Petcu Daniel-Marius, la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare , pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare in forma continuată (faptă savârşită în perioada 12.01.2017 – 27.03.2017 , 15 acte materiale.)(…)Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, a stabilit Judecătoria Motru, sentința nefiind definitivă. În sentința din 11 octombrie magistrații vorbesc despre „obligă inculpata la plata către stat a sumei de 1800 de lei”, în cursul zilei de ieri instanța revenind cu o erată în care menționează că „obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 250 lei , din care suma de 200 de lei este aferentă fazei de urmărire penală , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”. Prin aceiași decizie inculpatul a fost obligat să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității ori la primăria din Motru ori la liceul din localitate.

Gelu Ionescu