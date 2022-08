Florin Stîngă recunoaște: Conducerea este foarte dezamăgită după meciul cu Dumbrăvița

Reprezentanții echipei Viitorul Târgu Jiu au plecat joi dimineață spre Iași, unde îi așteaptă o confruntare dificilă împotriva Politehnicii. Meciul contează pentru runda a doua a ligii secunde, în prima etapă gorjenii fiind învinși de CSC Dumbrăvița pe teren propriu, 0-1. Antrenorul principal al echipei, Florin Stîngă, a admis că moralul gorjenilor a fost zdruncinat după o înfrângere neașteptată, iar conducerea clubului a fost nemulțumită de exprimarea din teren. ,,Venim după un meci în care am dezamăgit pe toată lumea. Toți aveam așteptări, am crezut că vom începe cu o victorie, dar fotbalul ne-a demonstrat că, în momentul în care nu ai atitudinea potrivită, vei pierde, chiar dacă ești mai valoros ca adversarul tău. Sper din tot sufletul ca lecția pe care am primit-o să ne trezească la realitate și să înțelegem că fiecare dintre noi avem o responsabilitate pe terenul de fotbal. Este un moment greu pentru noi și trebuie să ne schimbăm atitudinea. Jucătorii sunt cu moralul scăzut, iar conducerea este foarte dezamăgită. Trebuie să fac tot ce depinde de mine ca, la ora meciului, să jucăm cu dorința de revanșă și cu încredere. Trebuie să demonstrăm sâmbătă că alta este valoarea noastră”, a declarat Stîngă. Antrenorul a mai spus că o victorie a oaspeților la Iași nu ar trebui văzută ca o surpriză, dar pentru a obține primul succes este necesară o schimbare de atitudine. ,,Orice meci este greu, mai ales că întâlnim un adversar care și-a anunțat dorința de a promova și s-a întărit mult în această vară. Este o echipă de tradiție în fotbalul românesc, dar pe mine nu mă sperie acest lucru, ci mă ambiționează. Sper ca jucătorii să fie motivați, să demonstreze că merită să facă parte din această echipă și că își doresc să facă performanță. Pentru mine, cel mai dezamăgitor lucru la meciul cu Dumbrăvița a fost atitudinea. Nu am văzut răutatea și dorința de a câștiga meciul. Nu ar fi o surpriză să câștigăm la Iași. Am mare încredere în jucători și sunt convins că dacă vom fi concentrați, putem bate pe oricine”, a adăugat Stîngă. Singura problemă din lotul Viitorului o are Laurențiu Caba, care, accidentat, va lipsi trei săptămâni. Politehnica Iași – Viitorul se joacă sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre