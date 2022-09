Florin Stîngă, după patru victorii la rând: “Încă nu se vede ceea ce îmi doresc eu”

Viitorul a suferit, dar cu folos. Gorjenii au obținut al treilea succes consecutiv în campionat, după 1-0 cu Progresul Spartac. Vizitatorii au părut în controlul partidei, dar nu au creat suficient pentru a obține victoria. De partea cealaltă, trupa lui Florin Stîngă a fost mai pragmatică. Fără Țegle și Răsdan, amfitrionii au construit greoi, dar au dat lovitura în minutul 77, după o insistență a lui Claudiu Dragu, care a trimis balonul sub transversală. În minutul 56, Opric avusese o paradă de excepție la șutul lui Dumitru. În ciuda impresiei antrenorului advers, Andrei Erimia, care a spus că echipa din capitală a fost net superioară, Progresul nu a avut răspuns în ultimele minute ale confruntării și a lăsat punctele la Târgu Jiu.

“Am dominat meciul din toate punctele de vedere. Cred că am avut cinci ocazii imense. De departe, rezultatul este injust. Astăzi, ei au jucat doar cu mingi lungi, la bătăie, și au ajuns foarte rar în apropierea careului. Noi am creat situații bune, de unde puteam să facem mult mai mult. Am ratat ocazii care nu ar fi trebuit să fie ratate. De acolo, era mai greu să le ratezi. Ne propunem să acumulăm cât mai multe puncte în acest sezon”, avea să declare principalul bucureștenilor.

Pe de altă parte, Florin Stîngă a admis că jocul gazdelor nu a strălucit. Deși a obținut a patra victorie la rând în toate competițiile, antrenorul Viitorului nu se gândește la play-off, pentru că, deocamdată, exprimarea în teren nu o recomandă pe formația sa la un loc în primele șase.

“A fost un meci de sacrificiu, în care am luptat, dar am făcut și foarte multe greșeli. Am avut o atitudine bună, am crezut, am muncit. Am respectat ce trebuia să facem pe fază defensivă și, până la urmă, am reușit să obținem trei puncte prețioase pentru noi, cu un adversar foarte bun. Cred că Progresul Spartac practică cel mai bun fotbal din Liga 2 în acest moment. Se vede că e o echipă omogenă, care lucrează de patru ani împreună. Şi noi am pierdut cu Dumbrăvița și cu Constanța pe un joc mai bun ca adversarul. Play-off-ul este departe. Trebuie să producem mult mai mult fotbal și să avem mai mult curaj. Victoriile sunt victorii, punctele rămân puncte, dar progresul trebuie să-l avem în jocul nostru și încă nu se vede ceea ce îmi doresc eu. Încă suferim ca joc”, a declarat Stîngă.

Viitorul Târgu Jiu – Progresul Spartac : 1-0 (0-0)

Viitorul: Opric – Dănescu (90+2, Al. Sîrbu), Core, Rogac, Pîrcălabu, Brînzan (80, Ad. Stoian), Vulpe (80, Banu), Vl. Toma (72, Micle), Dodoi, Al. Dulca (72, P. Mitrică), Cl. Dragu (cpt.). Rezerve: Krupenschi – Seb. Chelariu, Geană, Vespe.

Antrenor: Florin Stîngă.

Progresul: Mărgărit – M. Dumitru, Ed. Radu, Parfeon (cpt.), Leafu, Ulrich, Andr. Grigore (82, Visic), Purice (88, Oct. Nedelcu), Petcu (82, Fărăgău), I. Tudorache (88, Sil. Matei), Al. Dițu (74, Tong). Rezerve: Ciontoș – Ohaci, Boiangiu, Vl. Alexandrescu. Antrenor: Andrei Erimia.

Echipa are acum o săptămână fără meci oficial.

În altă ordine de idei, Viitorul va da piept cu Dinamo București pentru un loc în grupele din Cupa României. Partida se va juca la Târgu Jiu, pe 28 septembrie.

Cătălin Pasăre