Fișe medicale auto la spitalul din Rovinari. Tarife!

Fișa medicală auto necesară în cazul obținerii sau reînnoirii permisului de conducere poate fi obținută și de la ambulatoriul spitalului din Rovinari.

„Începând de miercuri, 29.03.2023, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc «Sfântul Ștefan» Rovinari, se reia activitatea de întocmire a fișelor medicale auto, grupele I și II. Documente necesare: carte de identitate și adeverință boli cronice, eliberată de către medicul de familie”, anunță conducerea spitalului.

Gorjenii interesați sunt așteptați în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:30-12:30.

Tarife: 150 lei – fișa medicală grupa I (A, A1, A2, AM, B, B1 și BE) și 165 lei – fișa medicală grupa II (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E).

