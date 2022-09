Firavi și nesiguri. CSM, dublă înfrângere în fața gălățenilor

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut ambele confruntări amicale cu CSM Galați. Trupa pregătită de Claudiu Alionescu a fost învinsă în prima zi cu 78-71. Sâmbătă, gorjenii au cedat din nou, de data aceasta la o diferență și mai mare, scor 71-82. Fără căpitanul Porter Troupe, accidentat, gazdele au pierdut foarte multe mingi și au fost ineficiente la linia de libere, lucru remarcat și de antrenorul gorjean. De altfel, echipa pare departe de a-și fi găsit ritmul, asta și din cauza schimbărilor numeroase din această vară. Cu un deficit de talie față de sezonul precedent, este interesant de văzut ce stil de joc va putea să imprime staff-ul tehnic în meciurile oficiale. Pe de altă parte, toți jucători gorjeni, inclusiv juniorii, au prins minute pe parchet. De remarcat evoluțiile în creștere ale lui Camil Berculescu. Gorjeanul a reușit 12, respectiv 8 puncte în meciurile cu Galați.

“Este clar că mai avem foarte mult de lucru la relațiile de joc. Nu s-a creat acea chimie de care avem nevoie. Mai avem timp, dar nu foarte mult. Din păcate, am pierdut foarte multe mingi, 19, din care Galațiul a marcat 23 de puncte. Diferența s-a făcut și din cauza faptului că am ratat 10-12 libere, ceea ce este foarte mult pentru un meci disputat acasă. Am avut probleme în momentul în care Galațiul a făcut o apărare agresivă, asta ne-a făcut să pierdem foarte multe mingi și aici avem puțin de lucrat. Sunt aspecte pe care încercăm să le punem la punct până la debutul campionatului. Cred că atitudinea a fost una bună. Implicarea, la fel. Mă bucur că am reușit să rulăm tot lotul”, a precizat Alionescu după meci.

Antrenorul a vorbit și despre evoluția jucătorilor români. Principalul CSM-ului a folosit minimum doi jucători autohtoni pe parchet, în ambele reprize.

“Jucătorii români au făcut un meci destul de bun, și ieri, și astăzi. Este, cu siguranță, o creștere față de sezonul trecut. Au și ei multe de învățăt, în special cei tineri. Vin cu elan și nu-și dau seama ca la seniori este un alt nivel, însă, cred eu, că au făcut un meci destul de bun. Urmează un meci amical la Dinamo, așteptăm să vedem dacă ni se confirmă și al doilea adversar, după care meciul de acasă cu CSM Târgu Mureș, din prima etapă”, a adăugat Alionescu.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan 3p, Alexandru Berca 3p, 7p, Shamiel Stevenson 15p, Dylan Frye 18p, Răzvan Pavel, Bogdan Penciu 3p, Camil Berculescu 8p, Andreiy Agafonov 4p, Taylor Creammer 10p, Andrei Gheorghe, Flavius Toropu, Alexandru Mitu 2p, Octavian Ilie 5p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre