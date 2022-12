Finalul slab de an nu l-a descurajat pe Militaru: Sunt mândru de jucători și suporteri

Formația condusă de Dragoș Militaru, Unirea Dej, a fost una dintre cele mai bune echipe din liga secundă până în acest punct al sezonului. Deși nu au mai câștigat de cinci etape, ardelenii au rămas pe loc de play-off. Cu 27 de puncte. Unirea ocupă poziția a cincea în clasament, ce-i drept la numai 2 puncte de locul 7, unde se situează AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. În ultimele meciuri din sezonul regular, în 2023, trupa lui Militaru va evolua cu Ripensia (deplasare), Metaloglobus (acasă) și CSM Slatina (deplasare). Antrenorul gorjean s-a declarat mândru de parcursul din acest sezon și de anul 2022, unul care a venit cu multe confirmări, în ciuda unui buget mic și a unui lot neexperimentat. ,,Nu suntem perfecți, dar în deplasare avem doar două înfrângeri în 2022. De un an și ceva avem doar două înfrângeri în deplasare. Asta spune multe, cred. Avem 14 victorii, 6 egaluri și 5 înfrângeri în 2022. Cu tot ce înseamnă returul de anul trecut și acest tur. Eu l-aș descrie, la condițiile care sunt la noi, la buget, la lot, raportat la absolut tot ce e aici, îl consider incredibil și sunt mândru de toți jucătorii, pentru că ei au făcut acest lucru. Deși puteam să avem mult mai multe puncte, dar au fost foarte multe greșeli împotriva noastră (n.r. – de arbitraj). Dar, suntem acolo, mai sunt trei etape, o să ne batem cu toată lumea, pentru fiecare punct, ca să încercăm să facem un lucru de neimaginat la începutul sezonului (n.r. – calificarea în play-off). Sunt mândru, pe lângă jucători și cei care ne-au ajutat, și de suporterii noștri, pentru că îi văd că suferă, îi văd că sunt alături de noi, au fost în număr foarte mare la meciurile de acasă, au fost cu noi în deplasări și țin să le mulțumesc eu, dar și jucătorii. S-a dus un an frumos, foarte frumos și îi așteptăm și în anul 2023, să continuăm lucrurile foarte bune pe care le-am făcut până acum, să îmbunătățim din minusurile pe care le avem, pentru că avem”, a spus principalul de la Dej. Unirea a strâns 7 victorii, 6 egaluri și 3 înfrângeri în acest an.

Cătălin Pasăre