Festivalul Tocanului, pe 9 octombrie, la Novaci

Festivalul Tocanului va fi organizat duminică, 9 octombrie, la Novaci. Dacă doriți să cunoașteți mai bine zona de sub munte, să gustați renumitul tocan de oaie, pregătit de către cei care cresc oile așa cum au învățat de la străbunici, dacă iubiți dansul și cântecul păstoresc, sunt așteptați, începând cu ora 11.00, în zona pieței din oraș. Organizatorii și-au propus să demonstreze că la Novaci încă mai există tradiție, că în familiile de păstori se mănâncă sănătos, gătindu-se după rețete folosite de sute de ani, că novăcenii știu a învârti hora și a iubi frumosul.

Festivalul „Tocanul de Novaci” va începe la ora 11:00, iar pe parcursul zilei vor avea loc mai multe activități, printre care expoziții cu vânzare ale producătorilor locali, gastronomie locală, spectacole folclorice sau expoziții cu produse ale unor meșteri populari. La acest festival veți putea asista la prepararea vestitului tocan ciobănesc care reprezintă hrana milenară a crescătorilor de animale din zona montană. Mai multe familii de ciobani își vor etala măiestria culinară atât în fața unui juriu, cât și în fața consumatorilor, aceștia având posibilitatea să cumpere și să consume produsul. Cu această ocazie veți putea admira lucrările meșterilor populari invitați la festival, dar și alte produse realizate de gospodăriile din Novaci. Și folclorul păstoresc va fi adus pe scena montată în zona pieței din Novaci. Scopul acestui festival este atragerea turiștilor în număr cât mai mare în zonă pentru a promova satul românesc, obiceiurile ciobanilor, dar și mâncarea tradițională, spun organizatori. În plus, cei care vor fi prezenți la festival au posibilitatea să afle și câteva dintre secretele care stau la baza realizării unei mâncări gustoase. Carnea, seul, fiertul mult, dar și gătitul unei cantități mari sunt doar câteva dintre aceste secrete.

„Festivalul Tocanului este unul dintre puținele festivaluri din România cu atestat OSIM. Acesta are ca obiectiv promovarea produselor gastronomice cu specific ciobănesc, în principal TOCANUL DE NOVACI, produs culinar din carne de oaie, de asemenea atestat la OSIM”, anunță Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine Novaci, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Liceul Teoretic Novaci și Școala Gimnazială Novaci.

I.I.