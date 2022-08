Festival la Tismana, de Sf. Maria

Festivalul Cântecului, Dansului și Portului Popular Gorjenesc de la Tismana are loc în fiecare an pe data de 15 august, când credincioșii celebrează una dintre cele mai mari sărbători creștine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și sub denumirea de Sfânta Maria Mare, care este prăznuită la această dată.

Festivalul se adresează interpreților și formațiilor de dansuri și port popular. Soliștii vocali vor interpreta două piese, una fiind doină sau baladă, fără acompaniament.

„Prima ediție a festivalului s-a ținut în anul 1966. De-a lungul timpului, festivalul a reușit să adune din ce în ce mai mulți participanți, continuând să fie un real succes și unul dintre cele mai așteptate și îndrăgite evenimente locale.

Concurenții sunt așteptați în ziua de 14 august, la pădurea Tismana, până la orele 14.00. Formațiile de dansuri populare vor fi prezente în ziua de 15 august 2022, orele 9.00, pe scena din pădurea Tismana”, anunță organizatorii.

Programul festivalului:

• 14 august: ora 15.00 – preselecție și repetiții cu orchestra Ansamblului profesionist „Doina Gorjului”; ora 18.00 – spectacol-concurs și seară folclorică în aer liber.

– 15 august: ora 10.00 – concursul formațiilor de dansuri; ora 11.00 – spectacolul de premiere; ora 13.00 – spectacol extraordinar susținut de Ansamblul profesionist „Doina Gorjului” pe scena din pădurea Tismana.

Festivalul este organizat de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Primăria și Consiliul Local Tismana. Parteneri la eveniment sunt Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

I.I.