Facturi tot mai mari la curent. Iluminatul public – oprit, noaptea, la Scoarța!

Costurile tot mai mari cu energia electrică îi determină pe unii edili să ia măsuri disperate pentru a nu intra în colaps.

Scoarța este comuna traversată de zeci de kilometri de drumuri, toate iluminate impecabil pe timp de noapte. Până acum, pentru că de acum încolo lucrurile se vor schimba pentru câteva ore. De la 1 septembrie pentru trei ore pe timpul nopții toate becurile sunt stinse. Primarul Ion Stamatoiu afirmă că nu avea altă variantă decât să pună o taxă locală pentru iluminatul public, ceea ce i-ar fi împovărat și mai mult pe oamenii din comună. „Pe zi ce trece prețul la energie a crescut și continuă să crească. Iarna e foarte aproape și se anunță a fi foarte grea, dar nu din punct de vedere meteo, ci al scumpirilor care vor apăsa pe umerii tuturor cetățenilor. Gazul va fi și el o problemă, toată lumea se gândește la soluții. Discutând cu colegii din primărie am căutat soluții pentru că până la scumpirile acestea plăteam o factură de 8-9 mii de lei lunar. Acum plătim 12.000, chiar și peste. Este un salt foarte mare la cheltuieli în raport cu veniturile pe care Primăria Scoarța le are. Ne-am tot gândit ce am putea face. Avem varianta întreruperii curentului pe timp de noapte la iluminatul public. Am mai făcut asta în urmă cu câțiva ani și s-a cunoscut la buget. E și varianta unei suprataxe la cetățeni, am discutat cu oamenii despre aceste probleme și le-am explicat că la un moment dat trebuie să alegem una din soluții. Am ales oprirea de la ora 01.00 până la 04.00 dimineața, lucru pe care îl facem de la 1 septembrie. Oamenii sunt necăjiți, nu au venituri mari. Chiar și cei cu salariați în familie nu fac față cheltuielilor curente, chiar și colegi de-ai mei din primărie, chiar eu ca primar, avem 3 ani jumătate de când nu ni s-a pus un leu la salariu, iar scumpirile s-au ținut lanț. Și colegii mei din primărie fac naveta, au datorii la bănci, chiar și eu ca primar am cheltuieli ca toată lumea. Am decis ca iluminatul să fie întrerupt trei ore, iar când noaptea se va mări și vom opri dimineața iluminatul stradal la ora 7.00 să ne dăm cu o oră în urmă și să îl întrerupem de la miezul nopții. Nu putem pune în cârcă nimănui din Scoarța încă o taxă pentru iluminatul public. E adevărat că iluminatul e pentru toată lumea, dar nu toată lumea își permite să achite încă o taxă”, declară edilul. Ion Stamatoiu a luat în calcul și varianta renunțării la unele investiții pe care urma să le deruleze cu fonduri de la bugetul local, doar că nimeni nu își dorește să stopeze sau anuleze proiecte importante pentru comunitate pentru ca becurile să consume curent noaptea și să nu aibă cine să achite facturile uriașe.

Bani ar putea exista și mai mulți la buget dacă toți localnicii și-ar achita taxele și impozitele, dar restanețele sunt de ordinul milioanelor, mai ales la capitolul amenzi neplătite și, ca urmare, sumele există doar pe hârtie. „Avem de strâns la buget aproape 6 milioane de lei din taxe și mai ales amenzi neplătite. Sunt două salariate în primărie care opt ore pe zi doar la înștiințări de plată și la executări ale datornicilor că nu se mai poate. Nici de la stat nu putem primi câți bani ne trebuie că mai sunt și alții în situația asta. Ne-am gândit să tăiem banii de la investiții pentru că, de exemplu, avem o alocare de fonduri la grădiniță la Copăcioasa până când vom primi fonduri să o facem grădiniță cu program prelungit. Vroiam să începem să facem rigole pe marginea drumului pe ambele părți pentru că avem sate unde sunt rigole doar pe o parte. Oamenii au dreptate când ne întreabă de ce e doar pe o parte. Aveam în plan să facem alei pietonale și o pavoazare a curții primăriei. Ce să oprim din aceste proiecte? Că toate sunt importante! În loc să facem lucrurile astea dăm banii la curent. Eu îmi cer scuze tuturor cetățenilor, dar am luat această decizie după ce am discutat cu toată lumea și am ajuns la concluzia că e mai bine așa decât să oprim investițiile sau să mai punem o taxă în plus. E strigător la cer să îi mai pui omului o taxă de 50 sau chiar 20 de lei pentru că pentru unii poate e pâinea pe o săptămână. Vine iarna și trebuie să avem grijă de fiecare bănuț. Am discutat și la nivelul organizației noastre de partid și ne-au transmis că trebuie să se facă ceva, să se ia o decizie pentru că sunt probleme. Știu că vor veni fonduri pentru a instala panouri fotovoltaice, dar întâi să apară ghidurile de finanțare și cu care sperăm să putem asigura măcar iluminatul public, la primărie și școli. Din puținul pe care îl avem la buget trăim cu speranța că până vom pune panouri va mai trece măcar un an. Nu vreau încă o taxă pe spinarea oamenilor pentru că știm că nu sunt bani. Noi nu avem investitori, nu avem gaze și canalizare. Avem proiecte depuse, dar până la materializarea lor mai durează. Noi mai avem 7 km de asfaltat toate drumurile din comună și le vom face anul viitor. Am fost ajutați în treaba asta și de unii parlamentari, și de domnul președinte Cosmin Popescu, căruia îi mulțumesc pentru că și drumul județean pe care îl avem la Budieni va intra în reabilitare. Se va turna covor asfaltic pentru prima dată după 60 de ani. Îl rog pe domnul președinte Cosmin Popescu să nu ne uite și cu drumul județean Bobu Săcelu, care e circulat mai ales de cei care merg la stațiune și sunt convins că vom primi sprijin și pentru treaba aceasta”, mai spune edilul.

Probleme cu facturile la curent sunt și la Târgu-Jiu, unde municipalitatea are norocul că a apucat să implementeze un proiect de modernizare a instalației de iluminat public pe marile bulevarde din oraș. Directorul Ionuț Jilăveanu spune că primăria vrea să acceseze fonduri pentru a putea moderniza și rețelele din cartiere, ceea ce va aduce alte economii în privința consumului de energie pentru următorii ani. „Proiectul actual sigur că aduce economii. Sunt prognozate economii de circa 40% pe consum. În privința prețului nu mai putem vorbi de economii pentru că una era tariful acum un an și altceva e acum chiar și cu toată plafonarea. Ca economie la consum avem, da, economie de aproape 40%. Dacă nu aveam acest proiect aveam facturi și mai mari. Am reușit să realizăm prin această modernizare a rețelei o reducere de consum și asta ne-a făcut să depunem încă două proiecte la Agenția Fondului de Mediu tot pentru modernizarea sistemelor de iluminat public, de această dată în cartiere, unde vom trece tot pe LED și vom înlocui tot ce există. Nu știm la ce prețuri se va ajunge la kilowatt și o parte importantă din buget va merge pentru asigurarea acestui serviciu. Tehnologia LED asigură un consum mult mai mic și, în plus, există un sistem de telegestiune care permite reducerea consumului fără să fie scăzută calitatea iluminatului. Se poate face lucrul acesta la fiecare lampă din rețea. Sistemul care se implementează acum este unul foarte performant”, a menționat Jilăveanu.

Gelu Ionescu