Facturi mai mici pentru iluminatul stradal. Proiect de 5 milioane de euro, finalizat la Târgu Jiu

Autoritățile locale din Târgu Jiu au finalizat proiectul de modernizare a iluminatului public pe principalele artere din municipiu.

Proiectul de cinci milioane de euro a inclus instalarea în subteran a zeci de kilometri de reţea electrică și fibră optică și montareaa peste o mie de corpuri de iluminat cu tehnologie LED și a mai multor stâlpi de iluminat.

„Nu vorbim doar de schimbarea sistemului cu corpuri de iluminat, ci de un sistem integrat în care s-au schimbat inclusiv rețelele și toate aceste lucrări au și determinat un disconfort pentru cetățeni. Peste 18 kilometri de rețea a fost introdusă pe străzile și bulevardele din municipiu. La nivelul regiunii Oltenia, am reușit să obținem jumătate din suma care era alocată pentru astfel de proiecte pe toată regiunea. Pe viitor, ne dorim ca în zona Ciocârlău, acolo unde deținem 7 hectare de teren, să putem obține finanțare pentru a realiza un parc fotovoltaic. Este unul dintre obiectivele noastre principale, pentru a ne putea asigura independență energetică pentru iluminat și pentru clădirile publice”, a spus primarul Marcel Romanescu.

Proiectul finanțat din fonduri europene a dus la scăderea consumului de energie și a emisiilor de CO2 cu circa 70%. Și facturile au scăzut considerabil.

„Consumul mediu anual a fost la începutul proiectului de 916.000 kwh pe an și am ajuns la 274.000 de kwh, cu posibilitatea ca, în baza programului, să reușim să mai reducem, în funcție de necesitățile iluminării bulevardelor. Scăderea anuală estimată a emisiilor de CO2 a fost de la 214,43 tone, la începutul proiectului, la 64,25”, a spus Marius Ionescu, directorul tehnic al Primăriei Târgu Jiu.

De asemenea, a fost implementat un sistem de management informatic al iluminatului public, care permite primirea în timp real a datelor privind modul de comportare a corpurilor de iluminat.

În plus, Primăria Târgu Jiu a obținut alte două finanțări pentru modernizarea iluminatului public în toate cartierele municipiului.

C.P.