Face pușcărie pentru furtul unor băuturi scumpe

Un tânăr din județul Argeș a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a comis trei furturi într-un supermarket din Târgu Jiu. Bărbatul a pus ochii doar pe sticlele cele mai scumpe de whisky.

Prima dată, în februarie 2020, individul a reușit să fure cinci sticle de whisky Lagavulin din incinta magazinului Kaufland.

A luat băuturile de pe raft, le-a scos ambalajele și dispozitivele antifurt și le-a ascuns într-o plasă care se afla în căruciorul de cumpărături, părăsind magazinul fără să plătească.

La câteva luni distanță, în iunie, bărbatul a revenit în Gorj. S-a dus din nou la același hipermarket, plecând de această dată cu trei sticle de whisky.

Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere video. „Fiind la raionul de băuturi alcoolice, inculpatul ia de pe raft 3 sticle de whisky marca Laphroaig, pe care le introduce într-o plasă şi se deplasează la raionul cu chipsuri, îndepărtează dispozitivele antifurt prin tăiere, iar după un timp inculpatul părăseşte incinta magazinului, fără a achita contravaloarea bunurilor”, potrivit anchetatorilor.

Văzând că nu are probleme, bărbatul devine tot mai îndrăzneț. După o jumătate de an, comite cel de-al treilea furt. Tot la Kaufland, de unde sustrage, prin aceeași metodă, trei sticle de whisky, marca The Macallal.

Argeșeanul a fost identificat pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în incinta supermarketului.

Săptămâna trecură, bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. El este obligat să achite prejudiciul estimat la circa 3.200 de lei. Bărbatul se află deja încarcerat în Penitenciarul Mioveni, pentru o altă faptă.

Sentința pronunțată de Judecătoria Târgu-Jiu nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.