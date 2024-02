Expoziție de fotografie și lansare de carte, mâine, la Biblioteca Județeană Gorj

Mâine, 13 februarie 2024, de la ora 15:00, în MansArta Bibliotecii Județene ”Christian Tell” din municipiul Târgu Jiu va avea loc un dublu eveniment cultural: vernisajul expoziției de fotografie ”…între vremuri…”, a artistului fotograf Cristi Moraru, și lansarea volumului de poezii “Semințe”, editura Măiastra, semnat de Camelia Paleologu.

Cristi nu se află la prima expoziție în cadrul instituției de cultură, continuând să suprindă publicul cu fiecare apariție. Pasiunea pentru fotografie a moștenit-o de la tatăl său, care i-a insuflat talentul de a surprinde prin obiectiv trăiri profunde ale subiectului. “Câți oameni sunt atenți la detalii când merg pe stradă, de câte ori trecem indiferenți unul pe lângă celălalt? Profesând în zona media, mi-am format unele abilități, care mă ajută să surprind momente, să imortalizez clipe, să caut chipuri care spun ceva… care spun o poveste. Uneori, sunt fascinat de ce poate transmite o figură, de niște ochi care pot exprima tristețe, fericire, inocență… În anumite situații simt subiectul, aștept reacția potrivită și declanșez. Nu intru în spațiul intim al personajului, păstrez distanța fizică, uneori sunt chiar invizibil pentru el, de cele mai multe ori îl văd pentru prima dată. Nu am nicio chimie cu subiectul, dar cred că fac o conexiune emoțională cu starea pe care mi-o transmite. Ceea ce rezultă este o fotografie netrucată, neregizată, este o clipă suspendată autentică”, spune Cristi Moraru.

Descoperită de un inspector școlar în cadrul unei olimpiade de română, Camelia Paleologu a simțit că trebuie să aleagă drumul cuvintelor, care o va conduce în mod sigur la inimile cititorilor. Emoția Cameliei este fără margini și a reușit, cu multă măiestrie, să o transpună în poeziile compuse din și pentru suflet. “Scriu din anii copilăriei, profesorii îmi spuneau că sunt foarte talentată. Mergeam la olimpiadele de română, iar la una dintre ele, o doamnă inspectoare a ținut să mă cunoască, fiind foarte impresionată de o compunere. Inspirația vine din tot ce mă înconjoară, din tot ce am trăit, de la oamenii pe care îi cunosc. Înclinația spre scris a venit firesc, așa am simțit, și probabil un rol important l-a avut și faptul că tatăl meu citea foarte mult, era abonat la „Cartea prin poștă”, iar eu îi urmam exemplul. Așa mi-am dat seama că pot și eu reda o emoție, o amintire, o stare. Nu mă voi opri aici. Acum realizez că începutul a fost timid, șovăitor, a doua carte este altfel și vreau să văd cum vor fi următoarele. Am deja material pentru cea de-a treia, dar voi fi mult mai selectivă cu ce voi da spre lume”, a afirmat Camelia Paleologu.

Intrarea la dublul eveniment cultural de marți este liberă!