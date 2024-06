Expoziție cu haine gorjenești la Muzeul Țăranului

Finalul de săptămână aduce în capitală o inedită expoziție de haine inspirate din costumele populare gorjenești și prezentate la festivalul de modă de la New York.

„TISMANA la New York – dialog între veșmintele create de designerul Dorin Negrău și costumele de patrimoniu ale Muzeului Național al Țăranului Român” este denumirea expoziției care va fi deschisă de pe 9 iunie până pe 14 iulie 2024, la Sala Media a Muzeul Național al Țăranului Român. Duminică, la ora 12.00, are loc vernisajul expoziției bazată pe haine create de un cunoscut meșter popular din Gorj – Ciuncanu Gheorghe.

„Proiectul propus de artistul vizual Dorin Negrău își are resursele în înseși ciclurile vieții. Țesutul înseamnă creație, iar suveica – instrumentul care o desăvârșește, împrumută din sacralitatea acesteia. Firul, războiul de țesut, fusul și furca nu sunt altceva decât metafore ale sorții. Acestea vorbesc despre urzeala lumii, despre firele destinului, despre țesătoarele sacre, care închid și deschid la nesfârșit ciclurile din viața omului, ale anotimpurilor și ale cosmosului. Amintirile copilăriei petrecute cu bunica maternă vara, printre firele de cânepă la topit în vale și apoi la melițat, iar iarna printre tălpile războiului de țesut cu socala în brațe, nu au fost înlocuite sau șterse de succesul de la cea mai râvnită săptămână a modei din lume NYFW. Dimpotrivă, această reușită l-a motivat să promoveze în veșmântul contemporan internațional motivele tradiționale românești. Stilul său valorifică elemente din portul tradițional românesc, aducându-le în actualitate prin folosirea noilor tehnologii de afișare textilă a semnelor-simbol, dar și a tehnicilor tradiționale realizate în colaborare cu diverși meșteri locali. Dorin Negrău reușește să potențeze veșmântul contemporan, transformându-l într-un reper cultural identitar, tributar spațiului generator, realizând o serie de veșminte urbane cu motivele populare din zona Tismana, într-o directă colaborare cu meșterul popular Gheorghe Ciuncanu”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor. Prin expoziția „TISMANA la New York – dialog între veșmintele create de designerul Dorin Negrău și costumele de patrimoniu ale Muzeului Național al Țăranului Român” s-a dorit evidențierea elementelor comune ale hainelor urbane create de Dorin Negrău și ale costumelor tradiționale din patrimoniul MNȚR reușindu-se realizarea unei incursiuni cromatice și evolutive a semnelor tradiționale de pe costumul schileresc din zona Tismana și prezența lor în zona Banatului. Dorin Negrău este un creator din eșalonul întâi al designului românesc, având participări la târguri prestigioase de profil organizate la New York, Paris, Moscova, Düsseldorf și Arabia Saudită. Pe lângă contribuția sa incontestabilă în lumea modei, designerul Dorin Negrău s-a remarcat în domeniul beauty, lansând un parfum și linia de dermatocosmetice CLONA. După lansarea colecției „Visions”, pe un șantier în construcție de pe Lipscani, Dorin Negrău și-a lansat colecția „LOST” la Biblioteca Națională, având ca sursă de inspirație costumul popular din zona Crișului Negru, județul Bihor, realizat acum 60 de ani de către bunica sa, piesă care pentru designer a reprezentat întotdeauna etalonul feminității, fiind și sursa de inspirație care i-a deschis calea spre lansările colecțiilor sale în cadrul New York Fashion Week și promovarea motivelor tradiționale românești pe plan internațional. În 2023, Dorin Negrău a început un valoros proiect expozițional muzeal reunind piese din creația designerului în dialog cu costume din colecțiile de patrimoniu ale muzeului partener. Expoziția va putea fi vizitată în Sala Media, până în data de 14 iulie 2024, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 18.00. Curatorul expoziției este dr. Horațiu-Silviu Ilea, muzeograf, iar proiect este realizat sub îndrumarea dr. Virgil Ștefan Nițulescu. Artist invitat la vernisaj este Justinian Scărlătescu, întreaga expoziție fiind organizată de Muzeul Național al Țăranului Român, Centrul Tradițional de Conectare la Viață Simplă.

Gelu Ionescu