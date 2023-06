Expoziția „MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO’S THE FAIREST OF THEM ALL? Discurs despre dinamica rușinii”, din 7 iunie la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

La Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” se vernisează azi, 7 iunie 2023, ora 18.00, expoziția MIRROR, MIRROR ON THE WALL, WHO’S THE FAIREST OF THEM ALL? Discurs despre dinamica rușinii, care va fi deschisă publicului până în data de 28 iulie 2023. Semnată de artista Gabriela Tofan și curatoriată de Ana Negoiță, expoziția este un solo-show ale cărei elemente centrale sunt o serie de instalații vizuale care integrează: obiect, video şi light art.

Curatorul Ana Negoită afirmă despre expoziție:

„Proiectul expozițional redă prin intermediul unui discurs critic un tabu social, acela al rușinii din perspectiva feminină. O problematică complexă care este reflectată la nivel social, educațional și cultural. Demersul artistic prezintă prin intermediul unui personaj feminin non-gestual, aproape fără mimică, diferite ipostaze ale rușinii așa cum este percepută și exteriorizată de către femei. Analizarea acestui demers vizual, din perspectiva studiilor de gen, generează un întreg instrumentar de introspecție vizuală, dar și teoretică asupra rolului și inserția socială a femeii în România, în perioada contemporană. Mai mult, discursul vizual și curatorial evidențiază o serie de mecanisme de „apărare”, de neutralizare a stigmatului rușinii pe care femeia le exersează, le „performează” în viața socială.

Existența unui întreg ritual de descărcare a acestei vine colective care are o anumită specificitate pentru dinamica socială a femeii, a inspirat și generat, la nivel vizual, o serie de stări ale personajului central al acestei expoziții. Cunoașterea, accesarea universului personal al personajului feminin propus se produce prin implicarea directă a simțurilor spectatorilor, într-un proces de răspuns la o serie de stimuli: olfactivi, vizuali, auditivi, tactili, pe care personajul îi generează, activează în prezența și proximitatea vizitatorilor.”

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, partener în cadrul proiectului și gazda expoziției, a luat naştere în oraşul de pe Jiu, la sfârşitul secolului al XIX-lea, graţie unor oameni iubitori de cultură, al căror scop a fost consolidarea spiritualităţii gorjene. Instituţia se număra printre primele muzee din ţară şi îşi are originea în preocupările istorice ale aceluia care este fondatorul său, institutorul Alexandru Ştefulescu (1856-1910). În 1893, acesta a întemeiat o colecţie istorică şi arheologică, a şcolii primare de băieţi din Târgu-Jiu, unde funcţiona ca învăţător şi director.

Astăzi, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are în subordine mai multe instituții, printre care: Secția de istorie și arheologie, Secţia de arte plastice (fosta reședință Ceaușescu), Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, unde a fost mutată secţia de etnografie, care din 2002 şi-a îmbogăţit patrimoniul prin strămutarea Complexului Gheorghe Tătărescu aici, și casele memoriale: Constantin Brâncuşi din satul Hobiţa, comuna Peştisani, Ecaterina Teodoroiu din Târgu-Jiu, Tudor Vladimirescu din comuna Vladimir şi Ion Popescu-Voiteşti, comuna Bălăneşti, Casa Maria Lătărețu de la Bălcești, Bengești Ciocadia, Casa Cartiu din Turcinești și Muzeul „Tudor Arghezi” de la Târgu Cărbunești.

Un alt partener important este Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, care va fi gazda unei serii de evenimente conexe expoziției (3 ateliere de modelaj si desen pentru tinerii/copii din regiune, 1 artist-talk și un master-class despre curatoriat). Încă de la înființare, Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” a adus un plus de sunet şi culoare oraşului Târgu Jiu, iar astăzi oferta sa educațională cuprinde clase de canto, muzică, arte plastice, secțiile instrumentală, vocală-canto clasic, folclorică – muzică tradițională românească și teatru.

Toate activitățile conexe expoziției vor fi anunțate din timp și semnalate prin evenimente speciale. Proiectul se adresează publicului local, în primul rând, dar are o anvergură națională prin parteneri și finanțator.

Co-finanțat de A.F.C.N.

Organizat de Asociația Art&Co și partenerii.

Parteneri instituționali: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Rotary Club Târgiu Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Asociația IMAGORA-CESI

Parteneri media locali: EMI TV, Radio Târgu Jiu, Ziarul Pandurul, Gorjeanul, Discover Peștișani, cult-ura.ro, Shopping City Târgu Jiu

Parteneri media naționali: TVR Cultural, RRC, Agenția de cArte, Modernism.ro, Propagarta

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.

M.P.