Expoziția de artă digitală a artistului vizual Cătălin Negrea, la Muzeul Național „Constantin Brâncuși”

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a adăpostit în data de 7 septembrie 2023, expoziția de artă digitală „Schițe și mistificări metafizice”, a artistului vizual Cătălin Negrea. La vernisaj au vorbit Denisa Șuță, managerul muzeului, și artistul Viorel Surdoiu, care au scos în evidență noutatea acestui tip de expoziție.

Cătălin Negrea este absolvent al Facultății de Design (2004), unde devine și asistent universitar (din 2007), și al Facultății de Arte Plastice din Timișoara (2008). Se dedică designului, publicității și artelor digitale, fiind atras în special de tehnicile digitale moderne din cadrul artelor vizuale. Se reîntoarce în orașul natal, Târgu Jiu, în anul 2016, și ocupă postul de profesor de arte plastice la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”. Este notabil faptul că, în calitate de asistent universitar, a format specialiști în domeniile Grafic designului, Designului de produs și Game designului cu toate diviziunile sale, așa cum ar fi Character Design, Environment Design etc. Unii dintre studenții săi au ajuns să lucreze la firme prestigioase, în țară sau în străinătate, așa cum ar fi Ubisoft. El continuă să formeze viitorii specialiști, ca profesor la liceul de artă din Târgu Jiu.

Artistul a început să utilizeze computerul ca o alternativă a tehnicilor clasice, fiind influențat în prealabil și de modul de lucru specific lumii designului. La început, se juca cu mouse-ul, încercând să creeze desene digitale, înainte de avea o tabletă profesională. Ulterior, modul său de lucru a devenit din ce în ce mai sofisticat, în paralel cu dezvoltarea tehnologiei, ceea ce a implicat utilizarea unor programe avansate 2D și 3D (Adobe Photoshop, Autodesk, 3D Studio Max, Pixologic Z Brush), în care au fost realizate diverse imagini: picturi digitale, fotomanipulări digitale, modelări 3D și sculpturi digitale. Atent la acest demers tehnic, care necesită, mai ales, cunoștințe din domeniul graficii pe calculator, el îmbrățișează, cu prietenie, și noile tehnologii ale inteligenței artificiale.

Expoziția „Schițe și mistificări metafizice” este un experiment vizual, în care artistul propune tehnici digitale cunoscute și mai puțin cunoscute, pentru obținerea unor soluții expresive. El cochetează cu mediul digital și cu noile tehnologii de tip AI (inteligența artificială). Proiectul are un demers ludic, plecând de la diverse schițe cu caracter suprarealist aflate în caietele sale de studiu, care sunt apoi scanate, prelucrate și introduse în programele amintite mai sus, generând diverse noutăți compoziționale și cromatice, cu un caracter utopic, amintind de expresionismul figurativ.

Artistul ne-a declarant următoarele: „Expoziția este un alt experiment suprarealist, cu trimiteri antagonice către pop-suprarealism și către alte forme vizuale de simbolism oniric, cu o viziune satirică și cu un aspect ludic. Prin acest demers artistic, eu propun o lume sensibilă, irațională, cu trimiteri metafizice către tensiuni firești împrumutate din spațiul cotidian. O astfel de artă implică, în primul rând, o înțelegere de adâncime a psihologiei umane, propunând în special portretul colectiv, cu toate aspectele sale satirice. Povestea poate merge mai departe, către o zonă a fantasticului (pe care unii ar putea s-o identifice și cu cea de tip Science fiction) dar, de fapt, este vorba despre o desprindere din spațiul suprarealist. Această tehnică intră și în zona cercetării, având în vedere faptul că inteligența artificială devine un instrument complex de investigare”.

Este notabil faptul că o astfel de expoziție are un caracter cert de noutate pentru spațiul gorjean, fiind și printre foarte puținele realizate la nivel național, propulsându-l astfel pe autor printre pionierii acestui tip inedit de artă.

Dr. Sorin Buliga