Exercițiu tactic: Cutremur, SJU Târgu Jiu afectat

Situația tactică presupune producerea în zona Vrancea a unui seism major, anunță ISU Gorj, autoritate implicată în exercițiul desfășurat astăzi la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Seismul s-a resimțit puternic si pe teritoriul județului Gorj. La una dintre clădirile în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență (sediul de la pasarela), în urma mișcării seismice s-au produs pagube importante, generându-se si un incendiu. Am constituit un punct medical avansat pentru trierea victimelor, concomitent cu operațiunile de cautare-salvare si de localizare si lichidare a incendiului.

„Pregătirea profesională este una dintre preocupările noastre permanente, iar exercițiile aduc un mare plus in activitatea de pregătire, încercând, de fiecare data, prin organizare si experienta pe care o avem sa luam in calcul toate situațiile neprevăzute pe care o situație de urgenta le poate produce”, a transmis ISU Gorj.