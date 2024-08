Excursie gratuită pentru elevii premianți din Rovinari

Cu sprijinul Mitropoliei Olteniei, în perioada 22-23 august 2024, un număr de 50 de elevi din școlile orașului Rovinari și din parohiile Rovinari I și Rovinari II au participat într-un proiect cultural educativ: „Mânăstiri Vîlcene – leagăne de cultură și spiritualitate”, proiect inițiat de prof. de religie Adrian Popescu, de la Școala Gimnazială Nr. 3 din Rovinari.

Scopul acestui proiect este de a oferi copiilor o experiență educativă, dar și duhovnicească profundă prin explorarea și cinstirea locurilor sfinte și a personalităților importante din istoria și spiritualitatea românească. În cadrul acestui proiect a avut loc o excursie tematică – gratuită, excursie realizată cu sprijinul Asociației „Glasul Sufletului” și a sponsorizărilor obținute de prof. Adrian Popescu. În prima zi, elevii au vizitat următoarele: Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Surpatele, Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Curtea de Argeș, Barajul Vidraru și Mănăstirea Turnu unde au fost cazați. A doua zi, copii au vizitat Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Turnu, Aqua Park Călimănești, Mănăstirea Ostrov, Salina – Ocnele Mari și Mănăstirea Polovragi.

Prin vizitarea acestor obiective copiii au avut oportunitatea de a învăța despre tradițiile și valorile ortodoxe, despre istoria și cultura românească și despre importanța recunoștinței și cinstirii moștenirii lăsate de aceste personalități remarcabile. Scopul final al acestui proiect a fost de a inspira și de a forma o legătură mai profundă cu spiritualitatea și tradițiile românești, precum și de a promova în rândul copiilor și a comunității locale respectul pentru valorile și moștenirea culturală și spirituală a țării.

„Elogierea trecutului nostru ne ajută să ne păstrăm demnitatea și respectul față de sine, să învățăm din greșelile și succesele înaintașilor noștri și să construim pe aceste fundamente solide un viitor mai bun și mai luminos pentru generațiile următoare. Într-o societate care se confruntă cu crize morale și identitare, cunoașterea și aprecierea istoriei și moștenirii noastre culturale și religioase reprezintă o ancoră esențială pentru reconectarea cu valorile autentice și pentru regăsirea echilibrului și sensului vieții”, a declarat prof. Adrian Popescu.

Mărturisiri au făcut și două eleve din orașul Rovinari care au participat la această excursie tematică gratuită: „Vă mulțumim pentru eforturile depuse și nopțile nedormite pentru a organiza cea mai frumoasă excursie. Fiecare excursie făcută de dumneavoastră este mai interesantă ca cea precedentă, fapt pentru care se observă osteneala dumneavoastră. În această excursie am învățat cât de importantă este cunoașterea și urmarea exemplului sfinților pentru noi” (eleva C.B.M.); „Mă bucur că am putut lua parte și la acest pelerinaj, unde ca de fiecare data m-am simțit mai aproape de Dumnezeu, învățând nenumărate lucruri despre istoria neamului românesc, despre colaborare și prietenie. Am vizitat numeroase mânăstiri, unde de la fiecare maică și călugăr am deprins câte ceva important, ce ne va ajuta pe parcursul vieții noastre și care, de asemenea, va avea un efect asupra educației fiecăruia. Am legat prietenii și am învățat sa rămânem uniți orice s-ar întâmpla. Vă mulțumesc pentru că ne dați șansa să trăim toate aceste momente minunate care au un impact deosebit asupra fiecăruia. La fel ca de fiecare data ne-ați fost alături și ne-ați oferit învățături și sfaturi minunate” (eleva N.S.).

C.P.