Eveniment special, la Rovinari, cu Elena Irimescu! ,,Arme și trandafiri”, volum de poezie lansat și în comunitatea rovinăreană

Așa cum spuneam în urmă cu aproape două săptămâni, când Elena Irimescu și-a lansat volumul de poezii, la București, alături de fostul său profesor, Grigore Curcanu, la Rovinari a avut loc, sâmbătă, 16 iulie, lansarea cărții ,,Arme și trandafiri”, în prezența doamnei profesor Adina Chiru, a familiei și prietenilor din oraș.

A fost un eveniment special pentru că Elena Irimescu, vă amintesc, este stabilită în Italia, are o frumoasă familie, dar se întoarce mereu de unde a plecat, la Rovinari. A ținut legătura cu comunitatea, iar comunitatea a răsplătit-o, putem spune, venind în număr mare sâmbătă, la liceul în care Elena a învățat și care a fost gazda evenimentului. Un loc, de altfel, plin de amintiri spumoase, cu năzdrăvănii nelipsite copilăriei ei, cu legături înțelenite care au rămas decenii la rând, o școală și profesori remarcabili care i-au fost a doua familie poetei noastre.

Cartea e bogată în versuri a căror citire te poartă lin în fiecare cotlon al sufletului, Elena Irimescu dând culoare fiecărui sentiment, fiecărui moment de zbucium al vieții. Întrebată dacă a rămas vreodată fără inspirație, dacă vâltoarea de zi cu zi a îndepărtat-o de scris, ea a răspuns: ,,Scriu oricând, mereu. Nicio întâmplare din viață, nici grijile nu m-au lăsat fără inspirație. Nu știu de unde, dar mereu am câte un gând de pus pe hârtie”, a spus ea zâmbind.

Fosta ei profesoară și dirigintă, Adina Chiru, cea care de altfel a făcut posibil evenimentul de la Rovinari, a spus: ,,Am știut mereu, de când era o copilă, că Elena este deosebită, specială. Am fost mândră de ea și când a publicat în Italia. A participat la concursuri și a reușit să-și ducă visul mai departe și acolo. Mereu am simțit nevoia s-o sprijin și asta am făcut. Întotdeauna m-au impresionat poeziile ei și mi-am dorit să reușească. Nu este mândrei mai mare să vezi un fost elev că reușește… este o afecțiune pe care i-o port de când era un copil. Versurile ei sunt frumoase și pot aduce bucurie. O felicit pentru că ne-a făcut mândri, e un moment deosebit și pentru oraș, pentru comunitatea noastră. Și evenimentul de la București m-a bucurat extrem de mult, fiindcă acolo, profesorul, domnul Grigore Curcanu și fostul elev, Elena, și-au lansat împreună cărțile. A fost un moment inedit, remarcabil. Îi doresc să aibă numai reușite să să publice noi cărți în viitor. Chiar dacă trebuie, din nou, împinsă de la spate”, a spus Adina Chiru, mentorul Elenei Irimescu, zâmbind și ea și toată lumea prezentă la lansare.

Nu a lipsit nici prietena ei din copilărie, Simona, care a avut un mic discurs emoționant, vorbind despre Elena Irimescu cu admirație și afecțiune: ,,Am împărțit tot în copilărie și o parte din tinerețe. Suntem prietene de când eram copii și eleve. Îmi amintesc cu dor și drag de toate momentele pe care le-am avut împreună. Suntem la fel de apropiate, ca atunci, distanța neafectându-ne legătura. Elena rămâne cea mai bună prietenă, cel mai frumos și bun om pe care îl cunosc”, a mai spus Simona, cu ochii în lacrimi.

Mama Elenei Irimescu, a vorbit cu emoție despre fiica ei: ,,Întotdeauna a fost un copil bun. Sunt mândră așa cum doar o mamă poate să fie. Ambele mele fiice mi-au adus bucurii, iar nepoții îmi luminează anii aceștia…”, a mai spus ea, foarte emoționată.

Într-adevăr, Elena Irimescu a publicat și în limba italiană, lucru nu foarte ușor, după cum ne-a povestit: ,,Da, nu a fost prea ușor, fiindcă în primul rând, nu mă împac prea bine cu tehnologia…. fără stilou și file… sunt cam pierdută. Nu iubesc foarte mult butoanele telefonului, așa că mi-a fost destul de greu să traduc în italiană și să scriu apoi în această limbă, cu un alfabet diferit și, în general, mari diferențe. În final, am reușit. Am participat și la un concurs, am fost selectată, am apărut și pe You Tube, iar una dintre poezii este recitată de o actriță. A fost frumos, dar am avut multe emoții, așa cum am și acum. Nici acum nu prea realizez ce se întâmplă… Dar, mă bucur că am reușit să public, a fost una dintre cele mai mari dorințe. M-aș bucura enorm ca aceste versuri să fie îndrăgite de public, chiar dacă unele sunt melancolice și triste. Tot ce am vrut să transmit este că dragostea e peste tot în jurul nostru, numai să știm s-o ,,vedem”, ea ne ține legați și conectați, și că fără ea nu am fi nimic”, a mai spus Elena Irimescu.

