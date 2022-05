Eveniment editorial – NOVĂCEANUL de Aprilie

Publicația lunară independentă NOVĂCEANUL pe aprilie merită consemnată. Apariția ei, fiind una valoroasă și dragă, ca un copil de suflet, publicistului și inimosului scriitor Constantin Dârvăreanu, Redactorul șef.

De data aceasta, editorialul aparține Preotului Ion Coconețu, care-L slujește pe Domnul nostru Iisus Hristos. Sub marginalul Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, stă scris Vremuri ale încercărilor, din care reluăm un citat ce vine imediat după reamintirea victimelor virusului ce a dus, timp de doi ani, la pierderea de vieți omenești: „Astăzi, același duh al morții, îl vedem curmând vieți foarte aproape de pământul țării noastre. Nu putem să nu ne întrebăm: este lumea în care trăim totul? Ce facem cu temerile, cu fricile, cu neliniștile noastre? Tristețea copleșește. Bucuria nu mai cuprinde omul în întregul lui. Mai mult ca oricând tânjim după bucuria sufletului. S-au adunat prea multe tristeți care nu se vindecă.”

Ion C. Duță semnează poemul Hristos Iisus spre slavă-ai înviat și, imediat, în primul vers ne încurajează: „E bucuria vieții peste tot în lume”, iar poeta Lucia Silvia Podeanu ne răsfață cu Romanța florii de cireș. Pe aceeași primă pagină, Prof. Alina Ramona Țicu, Director al Liceului Teoretic Novaci, semnalează A treia mobilitate în cadrul Proiectului Erasmus + 3D – Liceul Teoretic Novaci.

Aceeași profesoară relatează despre Teatru școlar la Novaci: Festivalul-Concurs de Teatru „Sabin Popescu”, ediția a XXII-a, la care au participat și au luat premii echipe de elevi din tot Gorjul. Invitați la această ediție au fost studenții masteranzi de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, secția „Pedagogie Teatrală”, care au prezentat pe scena novăceană – în afara concursului – trei piese de teatru. Cu prilejul deschiderii Festivalului de teatru „Sabin Popescu”, ediția 2022, cursanții Secției externe a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu – cursul de artă decorativă – au organizat în Foaierul Casei de Cultură Novaci expoziția „CULOAREA INOCENȚEI”.

DOMNITORUL MARTIR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU este omagiat ca voievod dăruit cu toată ființa sa poporului, ca patriot și iubitor de neam și credință în eseul monografic ISTORIE-CULTURĂ-VIAȚĂ SPIRITUALĂ, de publicistul Constantin Dârvăreanu. Ctitor al multor biserici și mânăstiri, creator al stilului arhitectural brâncovenesc, Constantin Brâncoveanu și fiii săi au plătit cu viața iubirea de patrie și de credință creștinescă ortodoxă. Constantin Dârvăreanu notează: „Când li s-a propus cruțarea în schimbul lepădării de credința creștină și a trecerii la mahomedanism, Sfântul Constantin Brâncoveanu, neclintit în dragostea de Hristos și țară, a spus: „Împărate, averea mea, cât a fost, tu ai luat-o, dar de legea creștină nu mă las. În ea m-am năsut și am trăit, în ea vreau să mor. Pământul țării mele l-am umplut cu biserici creștinești și acum la bătrânețe, să mă închin la geamiile voastre turcești? Nu, împărate! Moșia mi-am apărat, credința mi-am păzit. În credința mea vreau să închid ochii, eu și feciorii mei”. Apoi și-a încurajat fiii: „Fiilor, aveți curaj! Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele, să nu le pierdem și pe ele, ci să le aducem curate în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru”.

Cristian Grecoiu a găsit în Gorjanul, anul XII, nr. 40-41, din 9 octombrie 1935, pag. 7-8, un articol oamagial despre Ion Dem Petrescu, o mare personalitate novăceană și fost Senator de Gorj.

Steagul dacilor este un eseu succint al Prof.univ.dr. Nicolae Vințanu ce se încheie cu concluzia: „Spațiul larg al primului regat carpatic a fost împânzit de cetățile dacice, fiecare cu ateliere din care steagul dacic își lua sensul. Davele au fluturat steagul care apăra victoriile unei civilizații din Vechea Europă.”

Finalizarea proiectului Erasmus +VET: „Formarea tinerilor în spațiul european, o șansă pentru viitor” scrie cu mândrie Prof. Adriana Lăzărescu despre obiectivele acestuia, primul fiind dezvoltarea cunoștințelor și abilităților elevilor Liceului Teoretic Novaci pentru o mai bună inserție profesională pe piața muncii locală și europeană.

Ne-au mai mers la inimă concluziile eseului STĂPÂNI ȘI SLUGI al Prof.univ. dr. Nicolae Vințanu și creațiile poetice ale regretatului Ion Florea: Putere, Plânsul și Din secundă, aceasta din urmă cu minunata strofă: //În concluzie poete/ Zii, de-ți arde din cimpoi/ Versul tău să se desfete/ Printre proaspeții ciocoi.//

ION PREDOȘANU