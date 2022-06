Evazionist la un pas de pușcărie. Nu a achitat prejudiciul!

Un afacerist din orașul Strehaia, județul Mehedinți, condamnat în Gorj într-un dosar de evaziune fiscală, are mari șanse să ajungă după gratii, pentru că nu a achitat prejudiciul stabilit de anchetatori.

Mai mulți patroni ai unor firme din cartierul târgujian Meteor, dar și din Strehaia, au fost condamnați la începutul anului 2019 într-un dosar penal de evaziune fiscală deschis pe rolul Tribunalului Gorj. Evazioniștii au folosit circa 300 de facturi false, prejudiciul pe care statul îl are de recuperat în acest dosar fiind de peste 280.000 de lei.

Unul dintre ei este Gabi Rădulescu, din Strehaia, care a primit o condamnare de 1 an și 6 luni, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, executarea fiind înlocuită cu un termen de supraveghere de doi ani. Sentința a rămas definitivă în iulie 2020.

Pentru că nu a achitat prejudiciul stabilit în sarcina sa, Serviciul de Probațiune a cerut revocarea suspendării executării pedepsei. „Condamnatul nu a depus înscrisuri din care să rezulte achitarea prejudiciului de 16.478 lei la care a fost obligat”, se arată în documentul depus la instanță.

Zilele trecute, Judecătoria Strehaia a decis ca dosarul să fie soluționat de Tribunalul Gorj. Asta pentru că soluţionarea cererii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere aparţine instanţei care a pronunţat în primă instanţă suspendarea.

Bărbatul le-a spus judecătorilor că nu a achitat prejudiciul întrucât nu are posibilităţi financiare.

Potrivit Codului Penal, „dacă pe parcursul termenului de supraveghere, persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei”.

