Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a se amână iar pentru 12-13 iunie

În timp ce dascălii protestează, Ministerul Educaţiei anunță că Evaluarea naţională pentru clasa a VI-a se amână din nou şi va avea loc pe 12 şi 13 iunie.

„A fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022 – 2023. Astfel, Evaluarea naţională pentru clasa a VI-a va avea loc în zilele de 12 iunie – Limbă şi comunicare, respectiv 13 iunie – Matematică şi ştiinţe ale naturii”, afirmă sursa citată. Aceasta este a doua amânare a Evaluării naţionale la clasa a VI-a în contextul grevei cadrelor didactice.

Prima amânare prevedea ca Evaluarea naţională pentru clasa a VI-a să aibă loc în zilele de 30 mai – Limbă şi comunicare, respectiv 31 mai – Matematică şi ştiinţe ale naturii.