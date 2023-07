Europa mai aproape: Spania a preluat de la Suedia, începând cu 1 iulie 2023, Președinția Rotativă a Consiliului Uniunii Europene

Spania a preluat de la Suedia, începând cu 1 iulie 2023, Președinția Rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni.

Spania preia această poziție după un exercițiu de 4 mandate , după cum urmează: ianuarie 1989, iulie 1995, iunie 2002, iulie 2010. De la ultimul mandat au trecut 13 ani, cifră ce sperăm să nu îi poarte ghinion în noul exercițiu al Președinției Consiliului.

Ultima președinție spaniolă a Uniunii Europene a fost marcată de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dar și de criza economică ce a explodat în 2010.

Din păcate și vara anului 2023 găsește Uniunea Europeană cu „aripile întinse precum o lebădă peste puii plăpânzi”.

Nu este o misiune ușoară pentru Spania, care a format trio-ul Spania – Belgia – Ungaria, ca timp de șase luni să supravegheze și să vină cu soluții ce nu pun în pericol echilibrul socio-economic al Uniunii.

Prioritățile Președinției spaniole au fost prezentate la 15 iunie 2023 de către Pedro Sanchez, Președintele Guvernului spaniol.

Spania propune UE 2023 motto-ul „Europa, mai aproape” . Conceptul de apropiere ca aspirație comună, totul pentru îmbunătățirea relațiilor umane vor fi acțiuni ce vor aduce un plus strategiei de securitate economică și socială în cadrul partneriatului unional.

Cele patru priorități asumate de Spania sunt:

1. Promovarea reindustrializării Europei;

2. Avans în tranziţia ecologică;

3. Consolidarea pilonului social;

4. Consolidarea unităţii europene.

Se vor uita atent pe dosarele ce vor aduce dezvoltarea industrială și tehnologiile strategice în Europa, vor extinde și diversifica relațiile comerciale cu țările Americii Latine (CELAC – The Comunity of Latin American Caribbean States), vor pune umărul la consolidarea Agendei Globale 2020 -2030 ce oferă continuitatea securității economice globale.

În ceea ce privește tranziția ecologică, Președinția spaniolă va promova o reformă a pieței energiei electrice susținând reducerea prețurilor și îmbunătățirea stabilității sistemului accelerând Dosarele legislative „Fit for 55”.

Cu privire la pilonul social și economic, Spania urmărește promovarea unei justiții sociale și economice mai mari.

Președinția spaniolă dorește și o revizuire a cadrului financiar multianul 2021 – 2027 și extinderea dreptului lucrătorilor în mai multe domenii, iar pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi femeile, copiii, persoanele cu dizabilități, o protecție deosebită.

Tensiunile geopolitice în creștere nu trebuie să afecteze structura Uniunii Europene. Spania dorește să acorde o atenție deosebită Politicii Agricole Comune (PAC) Reformate și conceperea noii PAC post 2027.

Ucraina rămâne în atenția Spaniei privind coordonarea sprijinului financiar pe termen lung pentru reconstrucția țării.

Se vrea modelarea comunității politice europene ca forum de dialog politic pan-european la nivel înalt între statele membre UE și vecinii lor.

Să nu uităm rolul Președinției Rotative a Uniunii Europene din cadrul Consiliului: planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire și reprezentarea Consiliului în relațiile cu celelalte instituții ale Uniuni Europene.

Agenda strategică a Uniunii Europene este cea care arată concret câte propuneri legislative se iau în considerație în timpul unei președinții.

Surpriza făcută de Președinția Spaniei la Consiliul European constă în reafirmarea sprijinului pentru aderarea României și a Bulgariei la Spațiul Schengen.

Ambasadorul spaniol la București, Excelența Sa José Antonio Hernández Pérez-Solórzano a declarat că „este nevoie de consens până la reuniunea Consiliului Justiției și Afacerilor Interne din luna octombrie”.

Sperăm ca Președinția Rotativă a Consiliului UE condusă de Spania alături de Belgia și Ungaria să aibă parte de condiții favorabile de lucru.

conf. dr. ing. Cristiana SÎRBU

Președinte al Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”