Europa amară! Gorjencele, spulberate de Malaga

CSM Târgu Jiu a rămas fără victorie în Grupa D a EHF European League. Gorjencele au suferit un eșec dur pe teren propriu în meciul al doilea din această fază a competiției. Costa del Sol Malaga s-a impus fără drept de apel în Sala Sporturilor, scor 25-35 (13-16). Gazdele nu le-au putut opri pe rapidele extreme ale formației adverse, una tenace, care rareori s-a luat la trântă cu CSM. Oponentele au speculat la maximum diferența de viteză pe care au avut-o față de fetele lui Liviu Andrieș, trupa noastră părând rigidă și fără răspuns la atacurile adverse. Totuși, scorul ar fi fost mult mai strâns dacă nu existau ratările inexplicabile ale gorjencelor, care au arătat apăsate de miza confruntării. Pe de altă parte, poarta formației Costa del Sol a fost mult superioară. Mercedes Castellanos a reușit 16 parade, față de 9, contabilizate de portarii amfitrionilor: Dzhukeva (7), Chetraru (1) și Marica Bercu (1). Estela Rodriguez a fost cea mai bună marcatoare a partidei, cu 8 reușite. Din tabăra noastră, Alexandra Gavrilă și Ana Ciolan au punctat de câte 6 ori.

,,Sunt foarte supărat pentru cum ne-am prezentat astăzi. Am fost penibili. Ne-au dominat din punct de vedere al experienței, pentru că au foarte multe meciuri jucate în cupele europene. S-a văzut acest lucru, noi am avut trac, chiar dacă am jucat acasă. Țin să le mulțumesc spectatorilor prezenți la sală și îmi cer scuze pentru prestația noastră. Nu am jucat nimic. Pentru noi e o premieră și nu am știut să ne bucurăm de acest meci. Cu acest lot am evoluat și în Ungaria, și la Mioveni. Am reușit să ne ridicăm la nivelul primei echipe, absențele nu au nicio treabă cu evoluția noastră. Nu ne conving acest gen de echipe, care joacă mult pe unu la unu, pe depășiri. Nouă ne plac adversarii cu talie. Cei mici, iuți, sunt incomozi”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș după meci. Pentru CSM Târgu Jiu urmează deplasarea din Norvegia. Sâmbătă, 20 ianuarie, va juca la Sola HK.

Cătălin Pasăre